Büyükçekmece'de Kentsel Dönüşüm Başladı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Kentsel Dönüşüm Başladı

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Büyükçekmece'nin Celaliye Mahallesi'nde riskli yapılar yıkılarak kentsel dönüşüm çalışmaları başlatıldı. Belediye Başkanı Hasan Akgün, deprem riskine karşı acil önlemler alındığını ve toplamda 55 bin konutun yenilendiğini açıkladı.

05.12.2024 15:05  Güncelleme: 16:31
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(İSTANBUL)- Büyükçekmece'nin tarihi mahallerinden Celaliye'de tescilli eserler ve koruma alanı civarındaki 5 parsel üzerinde yer alan riskli yapılar, kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Belediye Başkanı Hasan Akgün, " İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de katılımıyla Celaliye Mahalle'mizde Silivri sınırında ilk kentsel dönüşümümüzü başlattık ve devam edecek. Bugüne kadar Büyükçekmece' de 55 bin civarında konutu yeniledik. Biz vatandaş, belediye, müteahhit üçgeninde işimize bakıyoruz işimize devam ediyoruz" dedi.

Beklenen İstanbul depremine hazırlıksız yakalanmamak için kentsel dönüşüm çalışmalarının aralıksız sürdüğü Büyükçekmece'de riskli olduğu tespit edilen 5 yapı belediye ekiplerinin gözetiminde yıkıldı.

İlçenin tarihi Bizans dönemine kadar uzanan, eski bir Rum köyü olan Celaliye'de kentsel dönüşüm başladı. Tarihi mahallede tescilli eserler ve koruma alanına komşuluğu bulunan 5 riskli yapı, Belediye Başkanı Hasan Akgün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü (KUDEB) ve İBB Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde yıkıldı. Ada bazında gerçekleşecek kentsel dönüşümde yıkılan yapıların yerine, depreme dayanıklı 26 bağımsız bölümden oluşan yapılar inşa edilecek.

"Bugüne kadar Büyükçekmece' de 55 bin civarında konutu yeniledik"

Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Hasan Akgün, şunları söyledi:

"Kentsel dönüşüme Büyükçekmece'de aralıksız devam ediyoruz. Hepimiz farkındayız ülkemizin ve bölgemizin çevresinde sürekli her gün depremler oluşuyor, daha dün Adana'da 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. Her gün sallanıyoruz. 2030'u beklemeden Büyükçekmece'de tehlike arz eden binaları yıkıp yenilemek zorundayız. Yüzde 100 tehlike arz eden binaları öncelikle ve sıralama yaparak aciliyet arz edenden yıkmaya başlayarak, yıkmaya, yapmaya, yenilemeye devam ediyoruz. Burası Celaliye Mahallesi. Çok miktarda sivil mimari örneklerinden oluşan evler var. İşte karşımızda var arkada var. Bu yıkılmakta olan kentsel dönüşüme tabi tutmuş olmuş olduğumuz adanın, zannediyorum 5-6 parselden oluşuyor. 26 tane bağımsız bölüm oluşacak içerisinde, arkasında önünde tarihi tescilli binalar olmasından dolayı bizim İBB' den KUDEB ekibiden gelen arkadaşlarımızda onlara gözcülük yapıyorlar. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de katılımıyla Celaliye Mahalle'mizde Silivri sınırında ilk kentsel dönüşümümüzü başlattık ve devam edecek. Bugüne kadar Büyükçekmece' de 55 bin civarında konutu yeniledik. Son gaz gitmek zorundayız, deprem bölgesine gittiğimiz zaman başımıza gelecekleri biliyoruz, bunun bilincindeyiz o nedenle oradan buradan şuradan yardım gelsin falan, beklemeden biz vatandaş, belediye, müteahhit üçgeninde işimize bakıyoruz işimize devam ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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