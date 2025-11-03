Cadılar Bayramı'nda fenalaşan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
Cadılar Bayramı'nda fenalaşan genç hayatını kaybetti

03.11.2025 17:30
İzmir'de Cadılar Bayramı etkinliğinde fenalaşan 16 yaşındaki Alp S. hayatını kaybetti.

İzmir'in Bornova ilçesinde Cadılar Bayramı etkinliğinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki Alp S., hayatını kaybetti. Gencin cenazesi Karşıyaka'da toprağa verildi. Olayla ilgili market sahibi gözaltına alındı.

CADILAR BAYRAMI ETKİNLİNDE HAYATINI KAYBEDEN GENCE SON GÖREV

İzmir'in Bornova ilçesinde "Cadılar Bayramı" etkinliğinde fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 16 yaşındaki gencin cenazesi toprağa verildi.

Yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alınan Alp S'nin (16) cenazesi, Karşıyaka ilçesindeki Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camisi'ne getirildi. Gencin anne, babası ve yakınları tabutun başında gözyaşı döktü. Alp S'nin cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığı'na defnedildi.

MARKET SAHİBİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan market sahibi G.Y. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla salıverildi.

NE OLMUŞTU?

Kazımdirik Mahallesi'ndeki eğlence mekanında 1 Kasım akşamı düzenlenen etkinliğe katılan Alp S. bir süre sonra fenalaşarak yere yığılmış, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Polis ekiplerince, Alp S. ve arkadaşlarının etkinliğe katılmadan önce marketten alkol ve enerji içeceği aldıkları belirlenmiş, içecekleri tüketen gençlerden Alp S'nin, gittikleri eğlence mekanında fenalaştığı tespit edilmişti. Olayla ilgili market sahibi G.Y. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

