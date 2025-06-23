Çakı Cevizi Belgeselinin Galası Yapıldı - Son Dakika
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Çakı Cevizi Belgeselinin Galası Yapıldı

Çakı Cevizi Belgeselinin Galası Yapıldı
23.06.2025 23:41
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İstanbul'da yapılan gala, Türk denizciliğinin değerlerini yeni nesillere aktarmayı amaçlıyor.

Milli Savunma Bakanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü himayesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü işbirliğinde hazırlanan "Çakı Cevizi" belgeselinin galası İstanbul'da yapıldı.

Beşiktaş Deniz Müzesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen gala, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, Türk denizciliğinin geçmişten bugüne taşıdığı değerleri yeni nesillere aktarmak amacıyla hazırlanan "Çakı Cevizi" belgeselinin gösterimi yapıldı.

Belgesel gösteriminin ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in galaya gönderdiği mesaj okundu.

Mesajında, Deniz Harp Okulu'nun kuruluşunun 252'nci yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen galaya davetlerinden ötürü teşekkür eden Güler, daha önce planlanmış faaliyetlerine yönelik taahhütleri nedeniyle etkinliğe katılamayacağını belirtti.

Güler, "Şanlı yuva Deniz Harp Okulumuz köklü tarihi boyunca binlerce denizcimizi üstün vasıflarla yetiştirerek donanmamızın gücüne güç katmıştır. Bugün de aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Bu çerçevede, basın hayatının öncü kuruluşlarından olan TRT'yle birlikte düzenlenen Çakı Cevizi belgeselinin, Deniz Harp Okulunun ve Deniz Kuvvetlerinin tanıtımına büyük katkıda bulunacağına yürekten inandığını belirten Güler, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Bakan Güler, mesajında şunları kaydetti:

"Bu vesileyle Deniz Kuvvetlerinin bugün ulaştığı üstün seviyeye gelmesinde emeği geçen, katkıda bulunan Barbaros Hayrettin Paşa'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki bütün komutanlarımızı ve kahraman personelimizi şükran ve minnetle yad ediyor, başta şahsınız olmak üzere tüm katılımcılara sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum."

"Kendi denizaltımızı kendimiz yapıyoruz"

Galada konuşan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ise belgeselin hazırlanmasında emeği geçen Milli Savunma Bakanlığı, TRT Genel Müdürlüğü ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğüne teşekkür etti.

Belgeselin, bahriyenin 250 yılı aşan şanlı tarihinin izlerini taşıdığını belirten Tatlıoğlu, "Bahriye örf, adet ve geleneklerimizi gelecek nesillere aktarıyor ve elbette Türk Deniz Kuvvetlerinin geleceğine ışık tutuyor." dedi.

Tatlıoğlu, Türk Deniz Kuvvetlerinin tahminlerin ötesinde çok iyi bir deniz kuvvetleri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kendi milli fırkateynlerimizi yapıyoruz. Milli korvetlerimizi yapıyoruz, milli mayın avlama gemilerimizi yapıyoruz, milli çıkarma gemilerimizi yapıyoruz. Şu anda milli uçak gemimizi ve milli denizaltımızı yapıyoruz. Milli platformlarımızı yapmakla kalmayıp, Türkler ilk kez kendi milli torpidosunu yaptı. İlk kez milli mayınımız Malaman'ı yaptık. Yani sadece kendi platformlarımızı milli ve yerli olarak yapmakla kalmıyoruz, aynı zamanda kendi silah sistemlerimizi yapıyoruz. Üç tugaylı çok güçlü bir amfibi kolordumuz var. Bir tugayı Suriye'de Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde. Çok kuvvetli deniz birlikleri komutanlığımız var, Deniz Sualtı Harekat Komutanlığımız var."

Türk Deniz Kuvvetlerinin tahminlerin ötesinde çok güçlü olmasının nedeninin, belgeselde izlenen Deniz Harp Okulunun başarısı olduğunu dile getiren Tatlıoğlu, "Çok güçlü bir mayın filomuz var. 90 parçadan oluşan çok güçlü bir Deniz Hava Komutanlığımız var. Kendi denizaltımızı kendimiz yapıyoruz. Ortalama 1-1,5 yılda bir denizaltı, envanterimize katılıyor. İşte bu belgesele konu olan Deniz Harp Okulu da bunları kullanan, aynı zamanda bunları dizayn ve imal eden subayları yetiştiriyor. Bizim için çok önemli bir belgeseldi." ifadelerini kullandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu konuşmasının ardından belgeselin yapımında emeği geçenlere şilt takdim etti.

Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Galaya, Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, TRT Genel Sekreteri İbrahim Keleş, TRT İç Yapımlar Daire Başkanı Mesut Eker ile amiraller, Deniz Harp Okulu öğrencileri ve akademisyenler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çakı Cevizi Belgeselinin Galası Yapıldı - Son Dakika

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