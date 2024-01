ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, AA\'nın 2023 Yılının Kareleri oylamasına katıldı

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Anadolu Ajansının (AA) 2023 yılında servis ettiği fotoğraflar arasında öne çıkan kareleri oyladı.

Çiftçi, "Yılın Kareleri 2023" oylamasında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre-Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Mustafa Seven'in "Şükür", İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen "Gazze: Kanıt" kategorisinden Ali Jadallah'ın "Sema bebek" fotoğrafını tercih eden Çiftçi, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Leylek akını", "Haber" kategorisinde David Peinado'nun "Nehire karşı", "Spor" kategorisinde ise Fatemeh Bahrami'nin "Engel tanımayan" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Çiftçi, AA'nın sadece Türkiye'de değil, dünyada önemli olayları takip eden ve kitlelere objektif şekilde anlatan ajans konumunda olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansının faaliyetlerinin Türkiye için önemine dikkati çeken Çiftçi, "Hem farkındalık oluşturma hem tanıtım hem de toplumsal trajedileri önleme adına önemli işlere imza atmaktadır. Her geçen yıl özellikle iletişimin önemli olduğu, dünyanın sürekli kırılganlıklar yaşadığı bir ortamda Anadolu Ajansı gibi güçlü kuruluşların olması hem ülkemiz hem de bölgemiz için oldukça önemli." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı tarafından her yıl düzenlenen fotoğraf oylamasına bu sene de katıldığını dile getiren Çiftçi, "Anadolu Ajansının dünyayı yeniden şekillendirmede insan odaklı projeleri de bizler için önemli. Bu gayretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Habercilikte, haber alma özgürlüğü noktasında birçok kurum ve kuruluşa da örnek olacak şekilde faaliyetleri gerçekten takdire şayandır. Tüm Anadolu Ajansı ekibine teşekkür ediyorum." diye konuştu.