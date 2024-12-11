Çalıntı Otomobil Operasyonunda 18 Gözaltı - Son Dakika
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Çalıntı Otomobil Operasyonunda 18 Gözaltı

Çalıntı Otomobil Operasyonunda 18 Gözaltı

İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyonda, yurt dışından getirdikleri çalıntı otomobilleri sahte belgelerle satan 18 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen 31 otomobilde motor ve şase numaralarının değiştirilerek ağır hasarlı araçların imajının yaratıldığı belirlendi.

11.12.2024 11:24  Güncelleme: 11:27
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İSTANBUL Merkezli 5 ilde yapılan operasyonda yurt dışından getirdikleri çalıntı otomobilleri motor ve şase numaralarını değiştirerek sahte belgelerle sattığı belirlenen 18 kişi gözaltına alındı. Operasyonda motor ve şase numaraları değiştirilmiş 31 otomobil ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yurt dışından getirilen çalıntı otomobilleri sahte belgelerle sattığı belirlenen bir örgütü takibe aldı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçildi. İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bolu ve Zonguldak illerinde tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskınlarda oto hırsızlık örgütüne üye oldukları tespit edilen 18 şüpheli gözaltına alındı.

Oto Hırsızlık Büro Amirliğine getirilerek sorgulanan şüphelilerin, yurt dışından kiralayarak getirdikleri otomobillere, tamirhanelere sokarak, Türkiye'de kaza, deprem veya yangın gibi sebeplerle ağır hasar alan aynı model araçların motor ve şaşe numaralarını uyarladıkları tespit edildi. Ağır hasarlı araçları sanki tamir ettirmiş gibi yapan şüphelilerin bunları üçüncü kişilere sattıkları bu yolla milyonlarca lira gelir elde ettikleri öğrenildi.

Polis yaptığı çalışmada şüphelilerle birlikte çalıntı, yurt dışından getirilen araçların bulunduğu 31 otomobil ele geçirdi. Ele geçirilen otomobillerle ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi. Yetkililer şüphelilerle ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü, gözaltındaki şüphelilerin sorgularının devam ettiğini söyledi.

Kaynak: DHA

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