Çalıntı Otomobillerle Oto Hırsızlık Çetesi Çökertildi

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İSTANBUL Merkezli 5 ilde yapılan operasyonda yurt dışından getirdikleri çalıntı otomobillerin motor ve şasi numaralarını değiştirerek sahte belgelerle sattığı belirlenen 18 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyonlarda ele geçirilen 35 otomobilden bir kısmı Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilendi.

İstanbul Emniyeti, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yurt dışından getirilen çalıntı otomobilleri sahte belgelerle sattığı belirlenen bir çeteyi takibe aldı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bolu ve Zonguldak illerinde tespit edilen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskınlarda oto hırsızlık çetesi üyesi olduğu tespit edilen 18 şüpheli gözaltına alındı.

MİLYONLARCA LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ

Oto Hırsızlık Büro Amirliğine getirilerek sorgulanan şüphelilerin, yurt dışından kiralayarak getirdikleri otomobillere, tamirhanelere sokarak, Türkiye'de kaza, deprem veya yangın gibi sebeplerle ağır hasar alan aynı model araçların motor ve şasi numaralarını uyarladıkları tespit edildi. Ağır hasarlı araçları sanki tamir ettirmiş gibi yapan şüphelilerin bunları üçüncü kişilere sattıkları bu yolla milyonlarca lira gelir elde ettikleri belirlendi. Motor ve şasi numaralarını değiştirirken yeni bir yöntem kullanan şüphelilerin asit kullanarak numaraları yazdıkları böylece incelemelerden şüphe çekmeden geçmeyi amaçlandıkları öğrenildi. Şüphelilerin üzerinde yanarak ağır hasar alan bir otomobilin fotoğrafına ulaşıldı.

ÇETE LİDERİ VE YARDIMCISIDA YAKALANDI

Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada çetenin elebaşı olan D.K.'nın daha önceden de çok sayıda kaydı bulunduğu, yardımcısının ise F.K. olduğu öğrenildi. Çete lideri ve yardımcısının motor ve şasi numarası kullanılacak ağır hasarlı otomobilleri buldukları, daha sonra yanında çalışan suç ortaklarına benzer model ve renkte araçları çalmaları talimatı verdikleri öğrenildi. Şüphelilerin M.A.'nın tamirhanesinde motor ve şasi numarası değiştirme işlemlerini gerçekleştirdikleri öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.