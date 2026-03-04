Çalışkan'dan Hükümete Eleştiri

(TBMM) - Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, " İran'ın ismini konuşunca bir şey yok. Ama Amerika'yı, İsrail'i kınamaktan bu hükümet aciz kaldı. Net olarak halen kınayabilmiş bile değil. Onun için de ben iktidarı karakterli davranmaya davet ediyorum. Dünyada bu kadar ateş çemberi halindeyken bu Meclis'in çok daha önemli görüşmeler yapıyor olması lazım. Bugün derhal bu yasa çekilmeli. Biz İran'ın, Orta Doğu halklarının yanında mıyız, karşısında mıyız? Emperyalist, siyonist işgallere karşı tavrımız nedir? Biz hava sahamızı kullandırmayacağız diyebiliyor muyuz? Bunu ortaya koymak zorundayız. AK Partili arkadaşlar, sessiz kaldığınız sürece siz de bu zulmün ortağısınız" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.

Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, kanun teklifinin 17'nci maddesi üzerine söz aldı. Çalışkan, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları üzerinden iktidarın dış politikasını eleştirdi. Çalışkan şöyle konuştu:

"Bugün tarihe kara leke olarak geçecek günlerden birisi. Etrafımız ateş çemberi. Dünya yanıyor. 3. Dünya Savaşı'ndan söz ediliyor. Yanı başımızda 160 kız çocuğu bir bombayla ölüyor. Böyle bir günde tarih kitapları yazacak: Bölgenin güçlü ülkesi Türkiye ne yapıyordu diye. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplanmışlar, parklardaki çiçeklerle ilgili kanunları görüşüyorlardı. Bu zilleti bu millet tarihinde yaşamadı ama bugün yaşıyor. Ne yazık ki mahalle yanarken böyle çiçekle, böcekle, parklarla uğraşmak bu millet için zillettir. Onun için de ben bunu kayıtlara geçirmek istiyorum."

"Dışişleri Bakanı, Amerika'ya, İsrail'e bir tek kelime laf edemezken İran'a ayar çekiyor"

Değerli milletvekilleri, AK Partili arkadaşlar, bugüne kadar 'stratejik ortak' dediler, 'müttefik' dediler, 'dostum Trump' dediler. Dostunuzu bugün gösterin. Bugün insanlar öldürülüyor, füzeler havalarda uçuşuyor, ortada yoksunuz. ve ne yazık ki yüz kızartıcı bir açıklama olarak Dışişleri Bakanı, Amerika'ya, İsrail'e bir tek kelime laf edemezken İran'a ayar çekiyor. Aynı şekilde AK Parti Sözcüsü de benzer şekilde İran'a ayar veriyor. Bu gerçekten yüz kızartıcı bir durumdur. Bugüne kadar Irak'ta, Suriye'de, Libya'da yaşananları hepimiz gördük. 'Diktatör' dediler, 'baskıcı rejim' dediler, 'nükleer silahlar' dediler. Bunların hepsi bu işgalleri normalleştirici olmaktan öte bir şey değildir.

"Biz AK Partili arkadaşlardan cesaretli bir duruş bekliyoruz"

Elbette böyle bir günde Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak 86 milyon, tarihi bağları olan bir ülke olarak mesela İran değil, mesela Orta Doğu'nun tümü, mesela Siyonizmin, emperyalizmin yayılmacılığı, işgali, savaş çığırtkanlığı ve hepimiz çok iyi biliyoruz ki arz-ı mevud denen yerin sınırlarının neresi olduğu gayet açık. Bugüne kadar ülkede sadece belli kimseler, kesimler dillendiriyordu ama artık herkes açık seçik biliyor. Hatta kendileri de açık açık sıranın nereye geleceğini ifade ediyor. Şimdi böyle bir durumda ayar vermeye çalışarak, bir taraftan da ekranlara çıkarttığınız kimselere adeta bu soykırım suçunu legalleştiriyorsunuz. Gazze'deki soykırım bitmedi. Bugün İran'la devam ediyor. Yarın Allah korusun başka yerlerle de devam edecek. Onun için biz AK Partili arkadaşlardan cesaretli bir duruş bekliyoruz.

"Halen kimin yanında olduğumuzu kimse bilmiyor"

Hiç olmazsa şurada muhalefet tarafından getirilen önergelere sessiz kalsanız, Meclis bir komisyon kursa bu bile bir adım olur. Şu ki, İspanya'da bir cesaret gösteremedik. Biz komşumuzun sebepsiz yere bombalanmasına, işgale uğramasına karşıyız diyemiyorsunuz. Halen Kürecik Radar Üssü'nün, Adana İncirlik Üssü'nün ne iş yaptığını kimse bilmiyor. Konya'dan kalkan uçakların keşif yaptığı, koruma adı altında bu ayı ticarileştiren, milletin ortak mirasını sermayeye devretmeye çalışan, Türkiye'nin en değerli doğal varlıkları için hazırlanan planları kimse bilmiyor. Konya'dan kalkan uçakların keşif yaptığı, Van semalarında dolaştığı günlerdir bütün dünya alemde konuşuluyor ama esas konuşulması gereken bu çatı altında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne yazık ki konuşulmuyor. Şimdi emarelerden yola çıkarak iktidarın bir suç ortaklığını da görüyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu Adana İncirlik'te yayın yapan gazeteciler gözaltına alındı. Demek ki siz suç ortağısınız. Demek ki bir şeylerin gizlenmesini istiyorsunuz. Oysa cesur, samimi, dürüst, şeffaf olsanız bu yayınlardan çekinmezsiniz. Halen kimin yanında olduğumuzu kimse bilmiyor.

"Amerika'yı, İsrail'i kınamaktan bu hükümet aciz kaldı"

Rejim devrilir, biz yeni adamlarla anlaşırız diye sustunuz. İran'ın yıkılmadığını görünce yavaş yavaş konuşmaya başladınız ama heyhat ki konuşmalarınız İsrail'i, Amerika'yı kınamaktan aciz. Allah'tan korkun. İran'ın ismini konuşunca bir şey yok. Ama Amerika'yı, İsrail'i kınamaktan bu hükümet aciz kaldı. Net olarak halen kınayabilmiş bile değil. Onun için de ben iktidarı karakterli davranmaya davet ediyorum. Dünyada bu kadar ateş çemberi halindeyken bu Meclisin çok daha önemli görüşmeler yapıyor olması lazım. Bugün derhal bu yasa çekilmeli. Biz İran'ın, Orta Doğu halklarının yanında mıyız, karşısında mıyız? Emperyalist, siyonist işgallere karşı tavrımız nedir? Biz hava sahamızı kullandırmayacağız diyebiliyor muyuz? Bunu ortaya koymak zorundayız. AK Partili arkadaşlar, sessiz kaldığınız sürece siz de bu zulmün ortağısınız."