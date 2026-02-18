Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Generation Next Summit etkinliğinde konuştu Açıklaması - Son Dakika
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Generation Next Summit etkinliğinde konuştu Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Generation Next Summit etkinliğinde konuştu Açıklaması
18.02.2026 13:38
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yapay zeka ve dijital teknolojilerdeki gelişimlere dikkati çekerek, "Kamu kurumları arasında, Türkiye'nin en büyük veri merkezinin bulunduğu 211 uygulamamızla, vatandaşlarımıza e-Devlet sisteminde en çok uygulama ile hizmet veren ve en çok...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yapay zeka ve dijital teknolojilerdeki gelişimlere dikkati çekerek, "Kamu kurumları arasında, Türkiye'nin en büyük veri merkezinin bulunduğu 211 uygulamamızla, vatandaşlarımıza e-Devlet sisteminde en çok uygulama ile hizmet veren ve en çok ziyaret edilen kurum durumundayız." dedi.

Bakan Işıkhan, yapay zeka şirketi Cerebrum Tech'in kuruluşunun 5. yılı dolayısıyla İstanbul'da bir otelde düzenlenen, geleceği şekillendirecek teknolojiler ile küresel trendlerin ele alındığı "Generation Next Summit" etkinliğine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Cerebrum Tech'in 5. kuruluş yıl dönümünü tebrik eden Işıkhan, şirketin bu miladı Generation Next Summit ile taçlandırarak dijital dünyadaki gelişimlere önemli katkı sağladığı için teşekkür etti.

Işıkhan, baş döndürücü hızla gelişen yapay zekanın çalışma hayatı ve endüstri ilişkileri başta olmak üzere toplumsal yaşamın her alanında vazgeçilmez unsur haline geldiğini ifade etti.

Yapay zekanın yalnızca bir kullanım aracı olarak görülmemesi gerektiğini, bu alanda yönlendirici ve üretici konumda olmanın küresel rekabette güçlü yer edinmek açısından artık zorunluluk olduğunu dile getiren Işıkhan, "Özellikle küresel rekabette ve uluslararası ilişkilerde teknoloji bugün, ciddi bir mücadele unsuruna dönüşmüş durumda. Bu gerçekler ışığında bizler de Türkiye Yüzyılı vizyonuyla gerçekleştirdiğimiz dijital dönüşümle birlikte kamu hizmetlerimizi, bu değişim ve dönüşümle uyumlu hale getirecek adımları attık, atmaya da devam ediyoruz." diye konuştu.

Bakanlık olarak en fazla önem verdikleri konuların başında dijital dönüşüm projelerinin geldiğini vurgulayan Işıkhan, bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak, vatandaşlara sunmuş oldukları hizmetlerin kalitesini sürekli artırmayı ve vatandaş memnuniyetini en üst seviyede tutmayı hedeflediklerini söyledi.

Işıkhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kamu kurumları arasında, Türkiye'nin en büyük veri merkezinin bulunduğu 211 uygulamamızla, vatandaşlarımıza e-Devlet sisteminde en çok uygulama ile hizmet veren ve en çok ziyaret edilen kurum durumundayız. Kamu hizmetlerimizin geliştirilmesi, ilgili hizmetlerin daha etkili, verimli, hızlı ve güçlü bir şekilde sunulabilmesi amacıyla, iş ve işlemlerimizi, yapay zeka, büyük veri analizi ve makine öğrenmesi gibi teknolojilerle donatıyor, hem sosyal güvenliğin hem de istihdam araçlarımızın geleceğini şekillendiriyoruz. Yakın gelecekte, birçok hizmetimizde, bu tür kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı teknolojik imkanları, daha çok ve daha verimli şekilde kullanabileceğimiz yeni uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Bakan Işıkhan, dünyanın geldiği mevcut durumda insanlığın ve yapay zekanın geleceğinin her geçen gün birbirine daha kuvvetle bağlandığını, bu paralelliğin insan ilişkilerinden uluslararası ilişkilere kadar uzanan geniş bir yelpazede önemini hissettirdiğini kaydetti.

İnsanlık tarihindeki her büyük değişim sürecinde olduğu gibi teknoloji çağının da sosyal, ekonomik ve politik bazı zorlukları beraberinde getirdiğini belirten Işıkhan, bu süreçte Türkiye'nin bu dönüşümü nasıl yönettiği ve kendisini bu değişimin neresinde konumlandırdığının önemli olduğunu vurguladı.

Işıkhan, dünya yapay zeka teknolojileriyle hızla ilerlerken, Türkiye'yi bu gelişim sürecinde lider konuma taşıyacak her türlü girişimin yanında olduklarının altını çizdi.

Devlet olarak tüm kurum ve imkanlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde belirlenen Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda sürecin en yakın takipçisi olmaya devam edeceklerini söyleyen Işıkhan, "Ülke olarak yapay zeka, dijital teknolojiler, teknoloji endüstrisi ve geleceğin tüm yenilikçi fikirlerinin kaptan köşkünde olmamız gerektiğine inanıyorum. Saygıdeğer Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yüzyıllık bir menzili planlama ideali taşıyan kadrolar olarak, Türkiye'yi bu gelişimin seyircisi değil, baş aktörü yapma arzumuzu ve gayretimizi bir kez daha vurguluyorum." diye konuştu.

Son Dakika Güncel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Generation Next Summit etkinliğinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

SON DAKİKA: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Generation Next Summit etkinliğinde konuştu Açıklaması - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.