Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Isparta\'da iftar programında konuştu Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Isparta'da iftar programında konuştu
06.03.2026 20:45
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ülkemizin menfaatleri, vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği her şeyin önünde tutulmaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ülkemizin menfaatleri, vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği her şeyin önünde tutulmaktadır. Allah'ın izniyle Türkiye Cumhuriyeti, kendini savunmaya, kurulan tuzakları bozmaya, kendi çıkarını tahkim etmeye muktedirdir." dedi.

Işıkhan, Isparta'da bir otelde düzenlenen "Güçlü Kadınlar, Güçlü Yarınlar İftar Programı"nda yaptığı konuşmada, Isparta'nın gülüyle, doğasıyla, tarihi ve kültürel dokusuyla bu ülkenin incisi bir şehir olduğunu söyledi.

Gülü toprağa eken, kooperatiflerinde alın teri döken, işini büyütürken çocuğunu da büyüten Ispartalı kadınların, Türkiye'nin kadınlarının başarısının en somut yüzü olduğunu belirten Işıkhan, 8 Mart'ın bir gün öncesi veya bir gün sonrası olmayan, tüm yıla yayılması gereken bir farkındalığın simgesi olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve gösterdiği istikametle, Türkiye'nin kadın istihdamında tarihi bir dönüşüm yaşadığını ifade eden Işıkhan, "2007 yılında yüzde 21,2 olan kadın iş gücüne katılım oranı, 2024 yılında yüzde 36,8'e ulaşmıştır. Aynı dönemde OECD ülkelerinin ortalaması yalnızca 3,3 oranında artmıştır. Türkiye, kadın iş gücüne katılımı en fazla artıran ülke oldu. Bu başarı tesadüf değildir. Kararlı bir siyasi iradenin ve sizler gibi azimli kadınların eseridir." diye konuştu.

"Ocak ayı itibarıyla 10 milyon 409 bin kadınımız istihdam edilmektedir"

Bakan Işıkhan, kadın istihdam oranını yüzde 19,3'ten yüzde 32,5'e çıkardıklarını anlatarak, "2026 yılı ocak ayı itibarıyla 10 milyon 409 bin kadınımız istihdam edilmektedir. Bu rakam her geçen gün artıyor." bilgisini verdi.

Kadın istihdamını daha da ileri taşımak için 2024'ün şubat ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle İş Pozitif Programı'nı hayata geçirdiklerini hatırlatan Işıkhan, bu programın kamu kurumlarını, sivil toplum kuruluşlarını, kadın kooperatiflerini ve özel sektörü tek çatı altında buluşturan güçlü bir işbirliği programı olduğunu söyledi.

Bugüne kadar İş Pozitif Programı kapsamında 1 milyon 989 bin 285 kadının işe yerleşmesine aracılık ettiklerini bildiren Işıkhan, İş Pozitif çatısı altında geliştirilen Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) ile imalat, bilişim ve sağlık sektörlerinde kadın çalıştıran işverenlere aylık 32 bin 500 liraya kadar prim, vergi ve ücret desteği sağladıklarını, 0-66 aylık çocuğu olan kadın çalışanlara aylık 10 bin lira çocuk bakım desteği ödediklerini dile getirdi.

"Her Meslekte Kadın Eli Projesi" kapsamında kadınların geleneksel olarak az yer aldığı mesleklerde kadınlara aylık 36 bin 498 liraya kadar zaruri gider ödemesi yapıldığını aktaran Işıkhan, "Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların Teşviki" kapsamında 18 yaş ve üzeri kadınları istihdam eden işverenlere 54 aya kadar prim desteği sağladıklarını ifade etti."

Işıkhan, bu yıl aylık 7 bin 184 ile 64 bin 656 lira arasında prim desteği verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu teşvikten aylık ortalama 450 bin kişi yararlanmakta olup, yararlanıcıların yüzde 58'ini kadınlar oluşturmaktadır. 2025 yılında bu teşvik için 30 milyar lira harcandı. İŞKUR'un aktif iş gücü programlarından 2002'den bu yana yararlananların yüzde 53'ünü, yani 2 milyon 606 bin 188 kişiyi kadınlar oluşturmaktadır. Yine son dönemde hayata geçirdiğimiz İşgücü Uyum Programı'ndan yararlananların yüzde 81,4'ü, İş Kulüpleri'nden yararlananların yüzde 63,3'ü kadınlardan oluşmaktadır."

Kadın sığınma evleri ve ŞÖNİM'lerde kalan 11 bin 928 kadına iş ve meslek danışmanlığı hizmeti verdiklerini, çalışma ve aile hayatını uyumlu kılmak için Yarım Çalışma Ödeneği sistemiyle 2016'dan bu yana 47 bin 378 anneye destek sağladıklarını anlatan Işıkhan, bu yıl bu ödeneği alan annelere aylık 16 bin 389,65 lira ödeme yaptıklarını bildirdi.

Işıkhan, "Isparta'nın gülü nasıl özenle yetiştirilir, sabırla hasat edilir ve tüm dünyaya koku saçıyorsa, Türkiye'nin kadını da desteklendiğinde, güçlendirildiğinde tüm topluma ışık saçmaktadır. Siz bu ülkenin en değerli gücüsünüz. Sizlerin azmi, kararlılığı ve emeği olmadan bu başarıların hiçbirinin anlamı olmazdı." ifadelerini kullandı.

"İyi ki Recep Tayyip Erdoğan var.' dediğimiz, bunu hatırladığımız bir süreç içindeyiz"

Bakan Işıkhan, bölgede yaşanan gelişmeleri herkesin takip ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devletin, süreci soğukkanlılık, sağduyu, hassasiyet ve ustalıkla yönettiğini vurgulayan Işıkhan, şöyle konuştu:

"Sizler de buna yakinen şahit oluyorsunuz. 'İyi ki Recep Tayyip Erdoğan var.' dediğimiz, bunu hatırladığımız bir süreç içindeyiz. Allah saygıdeğer Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Ülkemizin menfaatleri, vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği her şeyin önünde tutulmaktadır. Allah'ın izniyle Türkiye Cumhuriyeti, kendini savunmaya, kurulan tuzakları bozmaya, kendi çıkarını tahkim etmeye muktedirdir."

Işıkhan, ramazan ayının Türkiye'ye, bölgeye ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini dileyerek, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Konuşmaların ardından AK Parti Isparta İl Başkanı Furkan Cem Er, Işıkhan'a tablo hediye etti.

İftar programına, AK Parti Isparta Milletvekilleri Osman Zabun ile Mehmet Uğur Gökgöz, AK Parti Isparta İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Gündüz ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

