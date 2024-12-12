Camilerde Filistin İçin Dua

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İstanbul'daki camilerde İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler ve mazlumlar için dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Gazzeliler ve mazlumlar için yatsı namazında tüm camilerde dua edilmesi çağrısı üzerine gerçekleştirilen programlarda cemaattekiler, katledilen Müslümanlar için edilen dualara iştirak etti.

Üsküdar Mihrimah Sultan Camisi'nde cemaat, yatsı namazı öncesi okunan Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledi.

Yatsı namazının kılınmasının ardından, Gazze başta olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde zulüm altında hayatını kaybeden Müslümanlar için dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, dün akşam sosyal medya hesabından "Cuma gecesi ailece camideyiz! Gazze'yi unutmuyoruz" paylaşımında bulunmuştu.

Erbaş, paylaşımında, "12 Aralık Perşembe günü yatsı namazında ülkemizin dört bir yanındaki camilerimizde ailecek buluşacak, soykırıma maruz kalan Gazzeli kardeşlerimiz ve mazlumların kurtuluşu için hep birlikte dualar edeceğiz. Tüm kardeşlerimizi camilerimizin manevi atmosferinde yapılacak olan bu dualara katılmaya davet ediyorum." ifadesini kullanmıştı.