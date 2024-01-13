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Çanakkale Barajları'nda doluluk sevinci...Üreticinin yüzü güldü - Son Dakika
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Çanakkale Barajları'nda doluluk sevinci...Üreticinin yüzü güldü

Çanakkale'de, Kaz Dağları'ndan beslenen Bayramiç Barajı son yağışlarla dolma noktasına geldi. Kuraklık nedeniyle su seviyesi yüzde 8'lere kadar düşen barajdaki su seviyesi yüzde 90'a çıktı. Çiftçiler ve üreticiler yağışlardan memnun.

13.01.2024 - 09:14,
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Çanakkale Barajları'nda doluluk sevinci...Üreticinin yüzü güldü

Bayramiç Barajı'nda yüzde 8 olan su seviyesi yüzde 90'a ulaştı

Yağışlar üreticinin yüzünü güldürdü

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, çok sayıda su kaynağına sahip olduğu için mitolojide adı 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'ndan beslenen 96 milyon 500 bin metreküp su kapasitesine sahip Bayramiç Barajı, son yağışlarla dolma noktasına geldi. Kuraklık nedeniyle yaklaşık 3 ay önce yüzde 8'lere kadar gerileyen ve yeterli yağışlar olmaması halinde tarımsal sulamaya kapatılması gündeme gelen Bayramiç Barajı'ndali su seviyesi son yağışlarla birlikte yüzde 90 seviyesine çıktı. 3 ay öncesine kadar yaklaşık 7.8 milyon metreküp su kalan Bayramiç Barajdaki su kapasitesi 87 milyon metreküpe ulaştı. Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, yağışların üreticinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Yaz aylarında yaşanan kuraklık nedeniyle Türkiye'deki barajlardaki doluluk oranları ciddi şekilde düşüş yaşandı. Kuraklık, Çanakkale'deki barajları da tehdit ederken, Çanakkale merkez ve ilçelerinde, 2023 yılında yeterli miktarda yağış alamayınca barajlardaki su seviyesi düştü. Yaklaşık bir aydır devam eden yağışlarla birlikte barajlardaki su seviyesi de yükselmeye başladı.

Çok sayıda su kaynağına sahip olduğu için mitolojide adı 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'nın eteklerindeki Bayramiç Barajı'nda da su seviyesi ciddi oranda azalmıştı. Kuraklık nedeniyle yüzde 8'lere kadar gerileyen ve yeterli yağışlar olmaması halinde tarımsal sulamaya kapatılması gündeme gelen Bayramiç Barajı'nda su seviyesi ise son yağışlarla birlikte yüzde 90'a seviyesine çıktı. 3 ay öncesine kadar yaklaşık 7.8 milyon metreküp su kalan Bayramiç Barajdaki su kapasitesi 87 milyon metreküpe ulaştı.

Çanakkale'ye kurak bir yılın ardından yağışı havaların giriş yaptığını belirten Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, "Kasım, Aralık ayında Türkiye'nin ve Çanakkale'nin en yağışlı yılını gerçekleştirdik. 2024 yılının ilk haftasında Çanakkale'mizde kar yağışı meydana geldi. Yağan yağışlar ile birlikte Bayramiç barajının doluluk oranı yüzde 90 seviyesine yükseldi. Yüzde 90 seviyesine gelen barajımızda şuan itibariyle 87 milyon metreküp su mevcut. Onun için bu yağışlar hem çiftçiyi, hem de üreticiyi memnun etti. Bu yıl böyle gittiği takdirde önümüzdeki yaz ayında çiftçinin yüzünün güleceğini ümit ediyoruz. Biz çiftçi olarak mutluyuz ve bu konuda daha iyi günlerin bizi beklediğini inanıyoruz. Şu anki veriler geçen yıla baktığımız zaman en iyi seviyeye ulaşmış durumda" dedi.

Çanakkale Barajları\'nda doluluk sevinci...Üreticinin yüzü güldü
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Çanakkale Barajları'nda doluluk sevinci...Üreticinin yüzü güldü - Son Dakika
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