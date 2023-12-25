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Çanakkale'de 500 Bin Lira Dolandırıcılığından 2 Tutuklama - Son Dakika
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Çanakkale'de 500 Bin Lira Dolandırıcılığından 2 Tutuklama

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, bir kişiyi dolandırarak 500 bin lirasını aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyon sonucunda şüpheliler yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

Çanakkale\'de 500 Bin Lira Dolandırıcılığından 2 Tutuklama
25.12.2023 - 17:12,
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Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, bir kişiyi dolandırarak 500 bin lirasını aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel ekip, Yenice'nin Yarış köyünde yaşayan M.S'nin, 13 Aralık'ta kendisini jandarma personeli olarak tanıtan kişi veya kişiler tarafından dolandırılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan araştırma, teknik takip ve kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu dün yapılan eş zamanlı operasyonda şüpheli H.B. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, diğer şüpheli V.E. İzmir'de yakalandı.

Gözaltına alınarak Çanakkale'ye getirilen şüpheliler işlemlerinin ardından götürüldükleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çanakkale'de 500 Bin Lira Dolandırıcılığından 2 Tutuklama - Son Dakika
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