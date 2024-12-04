Çanakkale'de Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Tutuklama - Son Dakika
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Çanakkale'de Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Tutuklama

Çanakkale'de dolandırıcılık yapan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 1 milyon dolar ele geçirildi.

04.12.2024 19:46
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Çanakkale'de, kendilerini siyasi kişiler ya da emniyet personeli olarak tanıtarak terör örgütlerine yönelik operasyon söylemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, N.B.P. ile N.E.P'nin dolandırıcılara 1 milyon 30 bin dolar teslim ettiklerini belirledi.

Yapılan araştırmanın ardından düzenlenen operasyonda, Şanlıurfa'da 7, Diyarbakır, Karaman, İstanbul ve Ankara'da birer şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda ayrıca 200 bin lira, 15 cep telefonu, 1 flash bellek, 1 hafıza kartı, çok sayıda simkart ve çeşitli suç unsurlarına el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, yurt dışı çıkış yasağı verilen 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 şüpheli savcılıktan salıverildi.

Dosya kapsamında ülke genelinde 11 dolandırıcılık olayına da engel olundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Tutuklama - Son Dakika

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