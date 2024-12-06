Çanakkale'de İklim Değişikliği Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çanakkale'de İklim Değişikliği Toplantısı

Çanakkale\'de İklim Değişikliği Toplantısı

Çanakkale Belediyesi, İklim Değişikliği Eylem Planı'nı tanıttı ve çevre yatırımlarının önemine vurgu yaptı.

06.12.2024 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Belediyesinin ev sahipliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezinin (TÜBİTAK MAM) katkılarıyla "Çanakkale İklim Değişikliği Eylem Planı Tanıtım Toplantısı" gerçekleştirildi.

Çanakkale Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, belediye olarak çevre yatırımlarına her zaman büyük önem verdiklerini söyledi.

Yakın zamanda Marmara Denizi'nde ciddi bir müsilaj sorunu yaşandığını hatırlatan Erkek, "Bu konuda birçok toplantıya ve çalışmaya katıldık. Bunların hepsi aslında, zamanında yapılamayan çevre yatırımlarıyla da ilgili. Çanakkale Belediyesi olarak çevre yatırımlarına her zaman büyük önem verdik. İki ileri biyolojik arıtma tesisimiz bulunuyor. İleri biyolojik olması son derece önemli. Marmara Denizi'nin etrafındaki illerde, büyükşehirlerde, özellikle İstanbul'da bütün tesisler ileri biyolojik olabilse ve o yüksek maliyetli çevre yatırımları zamanında yapılmış olsa belki böyle bir müsilaj sorunu yaşanmazdı. Çünkü Marmara Denizi'mizin ölmesi demek ekonomik, sosyal birçok açıdan bütün bölgeyi, bütün coğrafyayı etkileyen çok önemli bir olay." diye konuştu.

Erkek, Çanakkale'de doğal güzellikleri, tarihi, kültürü ve kaynakları korumak için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Çanakkale'nin bulunduğu müstesna coğrafyayı, bu güzel şehri gözleri gibi korumaları gerektiğini kaydeden Erkek, "Boğazımızı, kıyılarımızı, Marmara Denizi'mizi çok iyi korumalıyız. Bu yüzden Çanakkale, Yalova ve Tekirdağ illerini kapsayan bu İklim Değişikliği Eylem Planı çalışmaları ve sonucunda hazırlanacak rapor doğrultusunda bizler de çalışmalarımızı ciddi bir şekilde yürüteceğiz." dedi.

Toplantıda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Uzmanı Neslihan Ağartan,TÜBİTAK MAM İklim ve Yaşam Bilimleri Başkan Yardımcılığı Kıdemli Uzman Araştırmacı Dr. Tuğba Doğan Güzel ve Belediye İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Aysun Kavcar birer sunum yaptı.

Programa, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arda Aydın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Abdullah Borca, Çanakkale Belediye Başkan Yardımcıları Özleyiş Çetin ve Emrah Eroğlu, akademisyenler, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Belediyesi, İklim Değişikliği, Marmara Denizi, Muharrem Erkek, Müsilaj, Marmara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de İklim Değişikliği Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:59 Suriye’de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı
10:08 Muhalifler, Humus’a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi Muhalifler, Humus'a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi
09:38 Staj için Antalya’ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz Staj için Antalya'ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz
09:36 En çok altın alan ülkeler belli oldu Türkiye’nin listedeki konumu dikkat çekici En çok altın alan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekici
08:15 Hizbullah’tan muhaliflerle savaşan Esad’a tam destek mesajı Hizbullah'tan muhaliflerle savaşan Esad'a tam destek mesajı
15:42 TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA’ya şikayet etti TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA'ya şikayet etti
15:35 Hama’daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı Hama'daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı
15:28 Bölgedeki halk, Hama’yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı Bölgedeki halk, Hama'yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı
15:27 Beşiktaşlı yönetici Kaan Şakul, istifa etti Beşiktaşlı yönetici Kaan Şakul, istifa etti
15:14 Suriye’de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat’ın ardından Hama’yı da ele geçirdi Suriye'de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'yı da ele geçirdi
15:10 HTŞ, Esad’ın mayolu fotoğraflarını paylaştı HTŞ, Esad'ın mayolu fotoğraflarını paylaştı
15:01 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan asgari ücret zammı için “denge“ mesajı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret zammı için "denge" mesajı
14:57 Deniz Çakır’dan “Ferhunde“ itirafı: Ondan sonra “Ben oyuncuyum“ dedim Deniz Çakır'dan "Ferhunde" itirafı: Ondan sonra "Ben oyuncuyum" dedim
14:51 Memurlara bir hak daha geliyor Memurlara bir hak daha geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 11:14:23. #1.12#
SON DAKİKA: Çanakkale'de İklim Değişikliği Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.