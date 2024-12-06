Çanakkale\'de İklim Değişikliği Toplantısı

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Çanakkale Belediyesinin ev sahipliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezinin (TÜBİTAK MAM) katkılarıyla "Çanakkale İklim Değişikliği Eylem Planı Tanıtım Toplantısı" gerçekleştirildi.

Çanakkale Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, belediye olarak çevre yatırımlarına her zaman büyük önem verdiklerini söyledi.

Yakın zamanda Marmara Denizi'nde ciddi bir müsilaj sorunu yaşandığını hatırlatan Erkek, "Bu konuda birçok toplantıya ve çalışmaya katıldık. Bunların hepsi aslında, zamanında yapılamayan çevre yatırımlarıyla da ilgili. Çanakkale Belediyesi olarak çevre yatırımlarına her zaman büyük önem verdik. İki ileri biyolojik arıtma tesisimiz bulunuyor. İleri biyolojik olması son derece önemli. Marmara Denizi'nin etrafındaki illerde, büyükşehirlerde, özellikle İstanbul'da bütün tesisler ileri biyolojik olabilse ve o yüksek maliyetli çevre yatırımları zamanında yapılmış olsa belki böyle bir müsilaj sorunu yaşanmazdı. Çünkü Marmara Denizi'mizin ölmesi demek ekonomik, sosyal birçok açıdan bütün bölgeyi, bütün coğrafyayı etkileyen çok önemli bir olay." diye konuştu.

Erkek, Çanakkale'de doğal güzellikleri, tarihi, kültürü ve kaynakları korumak için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Çanakkale'nin bulunduğu müstesna coğrafyayı, bu güzel şehri gözleri gibi korumaları gerektiğini kaydeden Erkek, "Boğazımızı, kıyılarımızı, Marmara Denizi'mizi çok iyi korumalıyız. Bu yüzden Çanakkale, Yalova ve Tekirdağ illerini kapsayan bu İklim Değişikliği Eylem Planı çalışmaları ve sonucunda hazırlanacak rapor doğrultusunda bizler de çalışmalarımızı ciddi bir şekilde yürüteceğiz." dedi.

Toplantıda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Uzmanı Neslihan Ağartan,TÜBİTAK MAM İklim ve Yaşam Bilimleri Başkan Yardımcılığı Kıdemli Uzman Araştırmacı Dr. Tuğba Doğan Güzel ve Belediye İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Aysun Kavcar birer sunum yaptı.

Programa, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arda Aydın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Abdullah Borca, Çanakkale Belediye Başkan Yardımcıları Özleyiş Çetin ve Emrah Eroğlu, akademisyenler, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.