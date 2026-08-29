Çanakkale\'de Kültür Yolu Festivali Başladı

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, "Bu yılki 16'ncı durağımız olan Çanakkale, festivale 5'inci kez ev sahipliği yapıyor. Festival kapsamında dokuz gün boyunca, 15 farklı mekanda, 162 etkinlikle Çanakkale'yi kültür ve sanatın buluşma noktası haline getireceğiz" dedi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16'ncı durağı Çanakkale oldu. Kentte 29 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festival kapsamında 9 gün boyunca konser, sergi, tiyatro, söyleşi, arkeolojik gezi ve çocuk etkinlikleri gerçekleştirilecek. Festival kapsamında kent genelinde tarih, sanat, müzik ve gastronomi alanlarında çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Çanakkale'nin yöresel ürünleri ve yemeklerinin tanıtıldığı 52 Lezzet Noktası da festival süresince ziyaretçilere hizmet verecek. Festivalin açılışı, Hamidiye Tabyası'nda düzenlenen programla yapıldı. Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı. Program, açılış konuşmalarıyla başladı.

'TROYA'NIN HİKAYESİNİ DÜNYANIN KALBİNE YENİDEN TAŞIYORUZ'

Tarihin yalnızca yazılmadığı bizzat yaşandığı bir şehirde olmaktan mutlu olduğunu söyleyen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, "Bakanlık olarak, Çanakkale'nin hikayesini dünyanın dört bir yanındaki insanlarla buluşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu anlayışın en güzel örneklerinden biri, 14 Haziran'da Roma'nın kalbindeki Kolezyum'da açılan ve 18 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek 'Troya ve Roma: Antik Akdeniz Mitleri, Efsaneleri, Hikayeleri' sergisidir. 19 müzemizden 200'den fazla eserin yer aldığı bu sergiyle, Troya'nın hikayesini dünyanın kalbine yeniden taşıyoruz" dedi.

'ÇANAKKALE, FESTİVALE 5'İNCİ KEZ EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR'

Türkiye Kültür Yolu Festivali ile büyük mirası hep birlikte yeniden görünür kıldıklarını söyleyen Yazgı, "Bu yılki 16'ncı durağımız olan Çanakkale, festivale 5'inci kez ev sahipliği yapıyor. Festival kapsamında dokuz gün boyunca, 15 farklı mekanda, 162 etkinlikle Çanakkale'yi kültür ve sanatın buluşma noktası haline getireceğiz. Anadolu Hamidiye Tabyası'nda müziğin coşkusunu hep birlikte yaşayacağız. Çocuk Köyü'nde çocuklarımızın hayallerine sanatın renklerini katacağız. Troya Müzesi'nde açılacak 'Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri Sergisi' ile tarihimizin ve medeniyetimizin seçkin izlerini ziyaretçilerimizle buluşturacağız. 'Yaşayan Miras Çanakkale Sergisi' ile çini, seramik, ahşap oyma, ebru, tezhip, keçe ve hüsn-i hat gibi kadim sanatlarımızı, ustalarımızın ellerinde yeniden hayat bulurken hep birlikte izleyeceğiz. Çünkü kültür, ancak yaşatıldığında geleceğe ulaşır" açıklamalarında bulundu.

'PAYLAŞACAK VE GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ'

Bakan Yardımcısı Yazgı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belirlediğimiz 52 Lezzet Noktasında Çanakkale'nin eşsiz mutfak kültürünü de misafirlerimizle buluşturuyoruz. Gastronomi programımızda Michelin yıldızlı şef Maksut Aşkar'ın ev sahipliğinde; Michelin yıldızlı şef Emre Şen, Şef Celal Gürkan, gastronomi yazarı Müge Akgün, Prof. Dr. Özge Samancı ve içerik üreticisi Oğuz Yenihayat gastronomi tutkunlarıyla bir araya gelecek. Böylece Çanakkale'nin lezzetlerini sadece tattırmayacak, bu toprakların mutfak kültürünü konuşacak, paylaşacak ve geleceğe taşıyacağız."

'ÇANAKKALE HALKI BU FESTİVALİ ÇOK SEVDİ'

Çanakkalelilerin en sevdiği festivalin başladığını söyleyen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise "Gerçekten Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un büyük desteğiyle ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızın uygun görmesiyle uzun zamandan bu yana Çanakkale'de kültür yolu festivallerini hep beraber yapıyoruz. Çanakkale halkı bu festivali çok sevdi. Hem katılım anlamında hem de sahip çıkma anlamında bütün halk başta olmak üzere bütün kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, siyasi partilerimiz bir bütün olarak bu festivale sahip çıktılar" ifadelerini kullandı.

'FESTİVAL AMACINA HİZMET EDİYOR'

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman da "Bu festivaller yoluyla insanları bir araya getirmeye, bir hareketlilik sağlamaya, bir kaynaşma sağlamaya ciddi manada vesile olunuyor. Sadece Çanakkaleliler değil, bu festivalin katılımcıları, takipçileri, dışarıdan da pek çok misafirimiz geliyor. Biz bundan mutlu oluyoruz. Demek ki festival amacına hizmet ediyor. Çanakkale'nin de sahip olduğu çok özel konumu, özel pozisyonunda katkısı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve beraberindeki protokol üyeleri 'Yaşayan Miras: Çanakkale Sergisi'ni gezmesinin ardından program sona erdi.

Bakan Yardımcısı Yazgı, açılış programının ardından İtalya'nın Roma kentinde ziyarete açılan 'Troya ve Roma: Antik Akdeniz Mitleri, Efsaneleri, Hikayeleri' sergisi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bakan Yardımcısı Yazgı, burada yaptığı konuşmada, "14 Haziran'da açtığımız sergimiz gerçekten tüm dünyada büyük bir etki yarattı. Yurt dışı hem bilimsel anlamda hem turizm anlamında birçok uzman şu anda bu sergiyi konuşuyor" dedi.