Çanakkale'de Mehdi İlan Eden Suç Örgütü Çökertildi - Son Dakika
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Çanakkale'de Mehdi İlan Eden Suç Örgütü Çökertildi

Çanakkale\'de Mehdi İlan Eden Suç Örgütü Çökertildi

Mustafa Ç. ve 15 kişi, suç örgütü kurarak dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

11.10.2024 14:36
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ÇANAKKALE'de, kendini mehdi ilan edip, kurduğu suç örgütüyle sözde müritlerine gayrimenkullerini sattırıp kredi çektirerek maddi kazanç sağladığı belirlenen Mustafa Ç. ile beraberindeki 15 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendini mehdi ilan edip, 2020 yılında İstanbul'da kurduğu suç örgütünü Bayramiç ilçesi kırsalındaki bir termal tesis ile doğa evlerine taşıyan Mustafa Ç.'nin insanların dini inanç ve duygularını istismar etmek suretiyle sözde müritlerine gayrimenkullerini sattırıp kredi çektirerek maddi kazanç sağladığını tespit etti.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yürütülen çalışmalarda, Mustafa Ç. ve beraberindekilere yönelik 8 Ekim'de Çanakkale Jandarma Komutanlığı'nın da desteğiyle operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan Mustafa Ç.'nin de aralarında olduğu 16 şüpheli, 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurma' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Çanakkale, Politika, 3-sayfa, Gözaltı, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de Mehdi İlan Eden Suç Örgütü Çökertildi - Son Dakika

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