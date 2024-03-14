Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü işbirliğiyle Çanakkale'ye getirilen "Narko Tır" ziyarete açıldı.
İskele Meydanı'nda, uyuşturucunun zararları, kullanıcıların fiziksel değişimleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin vücutta yaptığı etki ve değişimlerin elektronik ortamda ve dokunmatik bilgisayarlar kullanılarak aktarıldığı tırda ziyaretçilere zararlı maddelerin insanlara verdiği hasar anlatılıyor.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran ile tırı ziyaret ederek bilgi aldı.
Vali Aktaş, gazetecilere, madde kullanımının insanın hayatını söndüren bir etken olduğunu söyledi.
En basiti sigarada bile bırakmak ve ondan kurtulmak için insanları zorlayan hususlar bulunduğunu hatırlatan Aktaş, "Bu maddeleri bırakmak ve onların tedavisini yapmak çok çok daha zor. O yüzden ilkinden bir şey olmaz demiyoruz, ilki de öldürür diyoruz. Tüm gençlerimizin, insanlarımızın, vatandaşlarımızın bu tehlikeli maddelerden uzak durmasını istiyoruz, arzu ediyoruz. Bu anlamda da biz anne babalara, ailelere de büyük görevler düşüyor çocuklarımızın, gençlerimizin bu uyuşturucu bataklığına düşmemesi için çok dikkatli olmamız lazım. Onlarda gördüğümüz en ufak bir değişikliği, en ufak olumsuz durumda gerekli hassasiyeti göstermemiz gerekiyor." diye konuştu.
Narko Tır, 17 Mart Pazar akşamına kadar ziyaret edilebilecek.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Narkotik Tırı Ziyarete Açıldı - Son Dakika
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 27. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çorum FK maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ve dar alan oyunuyla tamamlandı. Manisa FK, yarın yapacağı son antrenmanın ardından Çorum'a hareket edecek.
İlçede öğrenim gören öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla, jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde servis şoförlerinin evrakları kontrol edildi, eksiği olanların tamamlanması istendi. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Deniz'in de katıldığı denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi BESYO Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Bilal Emektar ve BESYO öğrencisi Suat Özsular, T200 Masters Tenis Turnuvası'nda şampiyonluk elde etti. Emektar, 35+ Tek Erkekler kategorisinde birinci olurken, Özsular ise 18+ Tek Erkekler kategorisinde birincilik kazandı. ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, sporun üniversite tarafından desteklenmesinin gurur verici olduğunu belirterek başarılarının devamını diledi.
Kahramanmaraş'ta deprem sonucu iş yeri yıkılan terzi Muzaffer Akbulut, konteyner iş yerinde çalışmaya devam ediyor. Akbulut, işlerin azaldığını ve geçim sıkıntısı yaşadıklarını belirtirken, umutlu bir şekilde eski günlerine dönmeyi bekliyor.
Muş'ta Evde Sağlık Birimi ekipleri, kentin yüksek rakımlı bölgelerindeki köylere giderek hasta ve yaşlılara sağlık hizmeti ulaştırıyor. Muş Devlet Hastanesi Evde Sağlık Biriminde görevli 9 kişiden oluşan 3 ekip, merkez ve bağlı köylerindeki yaklaşık 1800 hastaya hizmet veriyor. Sağlık ekipleri, yaşlı, yatağa bağımlı ve kronik rahatsızlığı bulunan hastaların yardımına koşuyor. Hastalara poliklinik kontrolü gerektiğinde ulaşım konusunda da yardımcı olunuyor.
Van Büyükşehir Belediyesi, ramazan nedeniyle kentteki fırınlarda denetim yaptı. Zabıta ekipleri, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmesi için denetimleri artırdı. Denetimlerde ramazan pidesi, ekmek gramajları ve fiyatlar kontrol edildi, hijyen kurallarına uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı.
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak tıp camiasının emek veren sağlık çalışanlarını selamladı ve başarılar diledi.
Mersin'de babasını kaybeden beş çocuk babası İlker Koç, hastalığının son evresinde amcasından yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu. Tarsus ilçesinde çiftçilik yapan diyabet ve tansiyon hastası Koç'a, 2008'de kronik böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Yüksek tansiyon hastası babasını aynı yıl kaybeden Koç, rahatsızlığı ilerleyince bir süre diyalize girdi. Mersin'deki tedavilerinin ardından Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesine başvuran Koç'a, nakil önerildi. Eşi 49 yaşındaki Zeynep Koç'un böbreğini vermek için yaptırdığı tetkiklerde dokular uyumlu çıkmadı. Koç, enfeksiyon kaparak, yoğun bakıma alınınca 63 yaşındaki amcası Mehmet Koç, yeğeninin yaşaması için gönüllü oldu. Tetkiklerde dokuları uyumlu çıkan amcanın böbreği, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlığı başkanlığındaki ekip tarafından İlker Koç'a nakledildi. Yeniden yaşama bağlanan Koç, böbrek rahatsızlığı nedeniyle zorlu bir yaşamının olduğunu dile getirdi. Amca Mehmet Koç da yeğeni sık sık fenalaşınca üzüldüğünü belirterek, kardeşini kaybettiğini, yeğenin yaşaması için gönüllü olduğunu ifade etti. Eşi Zeynep Koç ise kötü bir süreç yaşadıklarını, eşinin sağlığının her geçen gün kötüye gittiğini söyledi. Böbreğini vermek için dokuları uyumlu çıkmayınca üzüldüğünü dile getiren Koç, eşim enfeksiyon kaptığı için durumu ağırlaşmıştı. Son çarenin nakil olması gerektiği söylendi. Şükür sağlığına kavuştu.
Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman'ın yeni sanayi sitesinde ve belediye ekiplerinin tespitleri ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yağmur suyu kanal çalışmalarına başladı. Bu çalışmalarla sağanak yağışlarla birlikte oluşabilecek su taşkınları önlenmeye çalışılıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?