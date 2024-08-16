Çanakkale'deki orman yangını sonrası incelemeler yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çanakkale'deki orman yangını sonrası incelemeler yapıldı

Çanakkale\'deki orman yangını sonrası incelemeler yapıldı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Alan Yönetim ve Tanıtım Grubu Başkanı Zeynel Bayseferoğulları, Büyükanafartalar köyündeki orman yangını sonrası Anzak Koyu, Conkbayırı ve Arıburnu Bölgesi'nde incelemelerde bulundu. Yangının kontrol altına alındığı belirtilirken, 700 hektarlık orman alanının etkilendiği ifade edildi.

16.08.2024 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Alan Yönetim ve Tanıtım Grubu Başkanı Zeynel Bayseferoğulları ile birlikte Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafartalar köyündeki orman yangının ardından Anzak Koyu, Conkbayırı ve Arıburnu Yarları ve Arıburnu Bölgesinde incelemelerde bulundu.

Büyükanafarta köyü yakınlarında elektrik direğinden çıkan yangının dün sabah saatlerinde başladığını söyleyen Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Yangın rüzgarın ve düşük nemin etkisiyle ve tabii ki Çanakkale Tarihi Alan'daki yoğun çam ağaçlarından oluşan orman nedeniyle çok kısa bir zamanda büyüdü. Hemen çok kısa bir süre sonra Orman Genel Müdürlüğümüz, devletimizin tüm kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetlerimiz, belediyelerimiz buradaki yangını söndürmek için seferber oldu. Çok şükür bugün sabah saatleri itibariyle dün sabah başlayan yangın kontrol altında alınmış oldu. Öncelikli olarak hepimize büyük geçmiş olsun. Bütün devletimizin kurumlarına, bölge halkına ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, belediyelerimize çok teşekkür ediyoruz. Herkes yangını söndürmek için elinden geleni yaptı. Maalesef 700 hektarlık bir orman alanı yangından etkilenmiş oldu. Her yanan ağacın bitkinin, her etkilenen canlının, böceğin, kurdun, kuşun çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Tabii çok üzüntülüyüz bu anlamda. Ama çok şükür ki herhangi bir insan, can kaybı olmadı ve yaralanma da yaşanmadı. Çanakkale zaferlerini kazandığımız o müstesna topraklarımızda herhangi bir anıt, abide, heykel, müze zarar görmedi" dedi.

'ÇANAKKALE BU MİLLETİN ORTAK DEĞERİ VE ORTAK KALBİ'

Conkbayırı mevkiinde bulunduklarını hatırlatan Kaşdemir, "Çanakkale Savaşları'nda çok önemli görev görmüş, büyük olaylara sahne olmuş ve büyük kahramanlıkları görmüş bu topraklarda çok şükür burada bulunan anıtlar, Atatürk'ün saatinin parçalandığı nokta, Atatürk heykeli ve Yeni Zelanda Anıtı'nda herhangi bir zarar, ziyan söz konusu değildir. Tabii ki yangından etkilenmiş bölgelerle ilgili hemen Orman Genel Müdürlüğümüzle, devletimizin tüm kuruluşlarıyla istişare edip çok hızlı bir şekilde eski görünümüne kavuşması için, eski doğal halini alması için çalışmalara başlayacağız. Çünkü Çanakkale bu milletin ortak değeri ve ortak kalbi. Çanakkale'deki yangında tüm Türk milletinin evlatlarının kalbinin incindiğini, acıdığını, yüreğinin yandığını çok iyi biliyoruz. Çok şükür şu an itibariyle de buradaki yangın sona erdi. Ama tekrar ifade etmekte fayda görüyorum. Maalesef önümüzdeki günlerde düşük nem, yoğun rüzgar ve artan sıcaklık yangına büyük bir sebebiyet verecek hal almış durumda. Gelen ziyaretçilerimizin tüm bölge halkının çok dikkatli olması gerekiyor" dedi.

'CONKBAYIRI VE 57. ALAY HATTI ZİYARETE KAPALI, DİĞER TARAFLAR AÇIK'

"Bugün itibariyle kuzey sektör dediğimiz Conkbayırı ve 57. Alay hattını ziyarete kapalı tuttuk" diyen Kaşdemir, şöyle devam etti:

"Fakat diğer bölgeler, Kilitbahir, Seddülbahir, Alçıtepe ve Şehitler Abidesi tarafları ziyarete açık. Çok kısa bir zaman içerisinde hemen gerekli tedbirleri alıp, tespitleri yapıp, bölgeyi eski haline kavuşturup ziyarete açık hale getirmeyi planlıyoruz. Büyük geçmiş olsun diyoruz ve bundan sonra daha dikkatli olmamız gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz" diye konuştu.

Haber - Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA

İsmail Kaşdemir, Orman Yangını, Anzak Koyu, Çanakkale, Gelibolu, Çevre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'deki orman yangını sonrası incelemeler yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:31 Alpay Özalan’ın Ahmet Şık’ı yumrukladığı anın en net görüntüsü Alpay Özalan'ın Ahmet Şık'ı yumrukladığı anın en net görüntüsü
15:04 TBMM’de utandıran görüntüler Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı TBMM'de utandıran görüntüler! Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı
14:52 Meclis’teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga Meclis'teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga
14:28 Alevlerin sardığı İzmir’den gelen görüntüler vahim Herkes kaçacak yer arıyor Alevlerin sardığı İzmir'den gelen görüntüler vahim! Herkes kaçacak yer arıyor
11:54 Yamanlar Dağı yangını evlere sıçradı Koca şehir duman altında Yamanlar Dağı yangını evlere sıçradı! Koca şehir duman altında
02:05 Erdoğan imzaladı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’na yeni atama Erdoğan imzaladı! Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na yeni atama
01:18 İsrailliler Batı Şeria’daki köyü basıp ev ve arabaları ateşe verdi: 1 Filistinli hayatını kaybetti İsrailliler Batı Şeria'daki köyü basıp ev ve arabaları ateşe verdi: 1 Filistinli hayatını kaybetti
00:46 Reklam çekimi için peribacalarında yapılan skandal çalışma durduruldu Reklam çekimi için peribacalarında yapılan skandal çalışma durduruldu
00:16 ABD ve İngiltere’ye ait savaş uçakları Yemen’i vurdu ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları Yemen'i vurdu
23:47 Adalet Bakanlığı, Ümit Özdağ’ın “Suriye Aile Hukuku“ kitabı iddialarını yalanlayıp soruşturma başlattı Adalet Bakanlığı, Ümit Özdağ'ın "Suriye Aile Hukuku" kitabı iddialarını yalanlayıp soruşturma başlattı
23:14 Abdülkerim Bardakcı’ya komik teklif Galatasaray, bir saniye bile düşünmeden reddetti Abdülkerim Bardakcı'ya komik teklif! Galatasaray, bir saniye bile düşünmeden reddetti
22:29 Iberia Tiflis’i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi Iberia Tiflis'i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi
21:53 Abdullah Avcı, sosyal medyaya ateş püskürdü: Telefon numaramı yaymışlar, gerçek Trabzonluluk bu değil Abdullah Avcı, sosyal medyaya ateş püskürdü: Telefon numaramı yaymışlar, gerçek Trabzonluluk bu değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 16:23:46. #1.12#
SON DAKİKA: Çanakkale'deki orman yangını sonrası incelemeler yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement