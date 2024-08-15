Çanakkale'deki yangına giden orman şefi, ekibiyle kaza geçirdi - Son Dakika
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Çanakkale'deki yangına giden orman şefi, ekibiyle kaza geçirdi

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan yangına müdahale için bölgeye giden orman şefi Ahmet Yüksel ve ekibi trafik kazası geçirdi. Yaralanan ekip hastaneye kaldırıldı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, yangın nedeniyle tarihi alanın kuzey hattına girişlerin durdurulduğunu açıkladı.

15.08.2024 13:44
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1) ÇANAKKALE'DEKİ YANGINA GİDEN ORMAN ŞEFİ, EKİBİYLE KAZA GEÇİRDİ

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyünde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangına müdahale için bölgeye giden Eceabat Anafartalar Orman İşletme Şefi Ahmet Yüksel ve ekibi, trafik kazası geçirdi. Yaralanan Yüksel ve ekibi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

'TARİHİ ALANA GİRİŞLER DURDURULDU'

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle tarihi alanın kuzey hattına girişlerin durdurulduğu bildirildi. Açıklamada, "Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle Tarihi Alan'ın kuzey hattına (Kabatepe Günü Birlik Alanı, Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay, Conbayırı) ikinci bir duyuruya kadar girişler durdurulmuştur" denildi.

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2) TEKİRDAĞ'DA, BİSİKLETİYLE VİDANJÖRÜN ALTINA GİREN ÇOCUK, AĞIR YARALANDI

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada, bisikletiyle sokak üzerinde dönüş yapan vidanjörün altına giren Ömer Enneccar (16), ağır yaralandı.

Kaza, ilçede Şeyhsinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımda seyir halindeyken bisikletiyle yola iniş yapan Suriye uyruklu Ömer Enneccar, aynı yöne dönüş yapan sürücülüğünü U.A.'nın yaptığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'ne ait 60 ACT 048 plakalı vidanjöre çarptı. Çarpışma esnasında vidanjörün sol ayağının üzerinden geçtiği Ennecar, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enneccar olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, bölgede bir süre inceleme yaparken, vidanjör sürücüsü U.A. gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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