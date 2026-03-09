Çanakkale Deniz Zaferi, \'Bir Milletin Fedakarlığı, Bir Bayrağın Hürriyeti\' teması ile kutlanacak

ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından düzenlenecek Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü tören ve kutlamalarının 'Bir Milletin Fedakarlığı, Bir Bayrağın Hürriyeti' teması ile yapılacağı bildirildi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi' nedeniyle düzenlenen tören ve kutlamalar, 2018'den itibaren bir tema ile gerçekleştiriliyor. Bu yılında teması, 'Bir Milletin Fedakarlığı, Bir Bayrağın Hürriyet' olarak belirlendi. Konuya ilişkin Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bu yıl, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı olarak, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünde aziz milletimizin destansı mücadelesini 'Bir Milletin Fedakarlığı, Bir Bayrağın Hürriyeti' temasıyla anıyoruz. Bu tema; Çanakkale'de vatanı uğruna canını ortaya koyan bir milletin fedakarlığını ve o fedakarlıkla ebediyen dalgalanan ve dalgalanacak olan bayrağımızın hürriyetini ifade etmektedir. 1915'te ortaya konulan eşsiz direniş yalnızca askeri bir başarı değil; milletimizin inancı, cesareti, dayanışması, fedakarlığı ve sarsılmaz iradesinin tarihe kazınmış nişanesidir. 'Bir Milletin Fedakarlığı, Bir Bayrağın Hürriyeti' teması, Çanakkale'yi geçilmez kılan zaferin özünü yansıtmaktadır. Cephede omuz omuza mücadele eden kahramanların gösterdiği fedakarlık; bugün bağımsızlığımızın ve milli birliğimizin teminatı olan bayrağımızın hür dalgalanışında yaşamaya devam etmektedir" denildi.

HER YIL FARKLI BİR TEMA

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca düzenlenen '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi' törenlerinin, 2018 yılından itibaren her yıl belirlenen bir tema çerçevesinde, ülke genelinde ortak bir anlayış ve duygu birliği içinde gerçekleştirildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Bu kapsamda; 2018 yılında 'Birileri Var', 2019 yılında 'Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale', 2020 yılında 'Hilal'in Gölgesinde Saklı Abideler', 2021 yılında 'İstiklalden İstikbale Çanakkale', 2022 yılında 'Bir Yanımız Hep Çanakkale', 2023 yılında 'Ruhumuzda Var', 2024 yılında 'Şan, Şeref, Tarih Bizim, Bizim Çanakkale', 2025 yılında ise 'Yüz Onun' temaları belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

ETKİNLİKLER SİTEDEN DUYURULACAK

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yılında 'Bir Milletin Fedakarlığı, Bir Bayrağın Hürriyeti' temasının bir milletin adanmışlığını hür bir bayrağın gölgesinde ebedileştiren iradenin adı olduğu vurgulanan açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Çanakkale'de var olan o sarsılmaz ruh; dün cephede, bugün her imtihanda aynı vakar, aynı cesaret ve aynı inançla tecelli eden, geçmişten istikbale uzanan diri bir şuurdur. O fedakarlık, toprağa düşen her canla büyüyen bir hürriyet yemini; o bayrak ise bir milletin onurunu, istiklalini ve sarsılmaz birliğini semaya nakşeden ebedi bir nişanedir. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca yürütülen '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. Yıl Dönümü' anma programı; ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliğinde 18 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir. Mehmetçik'in aziz hatırasını, manevi mirasını ve milli birlik ile beraberliğin harcı olan Çanakkale ruhunu kuşaktan kuşağa aktarmak amacıyla düzenlenecek törenlere ilişkin bilgi, belge, tasarım ve görsel materyaller; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla yüksek çözünürlüklü olarak 'www.18martetkinlikleri.com' adresinden erişime sunulacaktır. 'Bir Milletin Fedakarlığı, Bir Bayrağın Hürriyeti' temasıyla hazırlanan kamu spotu da hafta boyunca ilgili mecralarda yayımlanacaktır."