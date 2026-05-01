Çankaya Belediye Başkanı Güner: "Bu Ülke Yasaklarla Değil; Özgürlük, Adalet ve Demokrasiyle Gelişir"

(ANKARA)- Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Meydanlardan, sokaktan, halktan korkmanın bir anlamı yok; yasaklamak kolay, zor olan özgürleştirmektir ve birleştirmektir. Bu ülke yasaklarla değil; özgürlük, adalet ve demokrasiyle gelişir, daha güzel günleri hep birlikte yakalayacağız" dedi.

Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Ahmed Arif Parkı'nda düzenlenen, Halk TV'nin Serhan Asker'le "Görkemli Hatıralar 1 Mayıs İşçi Bayramı" özel yayınına ev sahipliği yaptı. Güner, canlı yayında tüm emekçilerin bayramını "Yaşasın 1 Mayıs" diyerek kutladı. Programda ayrıca Kardeş Türküler de parkta bulunan izleyicilerle birlikte 1 Mayıs'ı kutladı. Madencilerin emeğini, alın terini ve yaşamını yitiren işçilerin anısını simgeleyen Madenci Anıtı'nın heykeltıraşı Metin Yurdanur da programa katıldı. Yurdanur, tüm dünya halklarının tek ortak bayramı olarak nitelediği 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladı. Çankaya Belediyesi HOYTUR Halk Dansları Topluluğu'nun da kısa bir gösteri sunduğu programda Başkan Güner, işçilerle birlikte halay çekti.

"Daha güzel günleri hep birlikte yakalayacağız"

1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyen işçilere yapılan müdahale hakkında konuşan Başkan Güner, "Meydanlardan, sokaktan, halktan korkmanın bir anlamı yok; yasaklamak kolay, zor olan özgürleştirmektir ve birleştirmektir. Bu ülke yasaklarla değil; özgürlük, adalet ve demokrasiyle gelişir, daha güzel günleri hep birlikte yakalayacağız" dedi.

Güner, Ankara'daki 1 Mayıs yürüyüşlerine gençlik kollarından bu yana katıldığını, görevde olsun ya da olmasın her yıl alanda bulunduğunu belirtti. Başkan Güner, "Bu yıl herhalde benim ilk kez 1 Mayıs'ta alana gidemediğim gün oldu; canlı yayına katıldığım için bunu ancak Serhan Asker başarırdı, bir alkış da ona alalım" ifadeleriyle alandaki coşkunun kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

Programın yapıldığı Ahmed Arif Parkı'nın 30 yılı aşkın bir zamanda Çankayalılara hizmet verdiğini kaydeden Başkan Güner, "Ankara'da yurttaşlarımızın nefes aldığı parkımızı bu bölge çok iyi tanıyor ama bugün tüm Türkiye'ye de tanıtmış olduk. Ahmed Arif'in adıyla hemen biraz yukarıda kütüphanemiz var. Yeşil alanlarımıza gözümüz gibi bakıyoruz. Biraz önce gördük emekçilerimiz gerçekten gözü gibi sakınıyor. Bir süpürgeyi 'bana zimmetli' diyor ve size bile vermiyor, aslında bu bir bakışı yansıtıyor, yani kamu kaynakları belediye imkanları sonuçta bizde zimmetli. Ne için vatandaşa hizmet etmek için biz de gözümüz gibi bakıyoruz her bir ağacımıza. Her bir taşımızı bile esirgeyerek parkımız daha da güzelleşsin istiyoruz" diye konuştu.

Güner, yurttaşlara çevreyi temiz tutma çağrısı yaparak, emekçilerin ülkeyi güzelleştirmek için büyük çaba gösterdiğini ve herkesin bu çabaya destek olması gerektiğini vurguladı.

"Bugün geçimin zorlaştığı bir dönemdeyiz"

Emekçilerin ücret ve hak mücadelesi verdiğini, asgari ücretin açlık sınırının altına gerilediğini belirten Güner, Çankaya Belediyesi olarak yüksek ücret politikası izlediklerini ancak bunun da yeterli olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Biz Çankaya Belediyesi olarak Türkiye'de belki en yüksek ücreti veriyoruz, yeter mi yetmez geçtiğimiz günlerde toplu sözleşmemizi de imzaladık; halaylarla, yeter mi yetmez elbette. Bilmiyorum ama Türkiye'de en yükseği olduğu söyleniyor sendika tarafından da ama buna rağmen de bugün geçimin zorlaştığı bir dönemdeyiz."

Emeklilerden gençlere kadar geniş kesimlerin geçim sıkıntısı yaşadığına dikkat çeken Güner, belediye olarak yurttaşların yaşamını kolaylaştırmak için Kent Lokantası, Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi, öğrenci yurdu ve kütüphane gibi hizmetleri hayata geçirdiklerini söyledi. Güner, tüm bu çalışmaların emek sayesinde mümkün olduğunu belirterek hem çalışanlara hem de destek veren yurttaşlara teşekkür etti.

"Yaptığımız her işi halka hesap vererek anlatıyoruz"

Başkan Güner, Serhan Asker'in sorularını da yanıtladı. Görev sürecinde çarşı pazardan park buluşmalarına, sivil toplum ziyaretlerinden açık alan etkinliklerine kadar her fırsatta vatandaşla bir arada olduklarını belirten Güner, proje kitapçığıyla söz verdikleri çalışmaları iki yıl içinde hayata geçirdiklerini söyledi. Atatürk Sanat Merkezi başta olmak üzere kültür ve sanat alanlarını güçlendirdiklerini, gençlik merkezleri ve ekolojik kreş modelini hayata geçirdiklerini ifade eden Güner, çocukların doğayla iç içe eğitim aldığı bu kreşlerin yeni örneklerinin de yapım aşamasında olduğunu belirtti. Kız öğrenci yurdu, emekli lokalleri ve kent lokantaları gibi sosyal projeleri de vatandaşlarla birlikte değerlendirdiklerini vurgulayan Güner, tüm yatırımların şeffaf bir hesap verme anlayışıyla yürütüldüğünü dile getirdi. Güner, "Bu bütçe halkın bütçesi, biz de yaptığımız her işi halka hesap vererek anlatıyoruz" dedi.

Belediye olarak emekçilerin katkısıyla birçok hizmet ürettiklerini söyleyen Güner, Alzheimer ve Demans Merkezi, yeni kreşler, pazar evi ve spor salonu gibi projelerin de tamamlanacağını ifade ederek Çankayalılara destekleri için teşekkür etti.