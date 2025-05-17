Çankaya Belediyesi 19 Mayıs İçin Gençlik Festivali Düzenledi

(ANKARA) – Çankaya Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği Çankaya 2. Gençlik Festivali kapsamında Kuğulupark'ta "Kampüs Sokakta" etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan Makbule Türksavaş, 19 Mayıs'ın Cumhuriyet'in ve kurtuluşun başlangıcı olduğunu vurgulayarak, "19 Mayıs ile bu ülke kurulmaya niyet edilmiştir. Çok önemli bir gün ve çok zor elde edildi. Ülkemizin kıymetini bilelim" dedi.

Çankaya Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği Çankaya 2. Gençlik Festivali kapsamında Kuğulupark'ta "Kampüs Sokakta" etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden çeşitli öğrenci toplulukları katıldı.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, 19 Mayıs ile ilgili duygu ve düşüncelerini ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

Yüksel Özdamgacı, 19 Mayıs'ın Türk milleti için çok önemli bir gün olduğunu belirterek, "19 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurtuluş Savaşı'nın başladığı bir gündür benim için. Bende bu duygularla bütün Türk milletinin 19 Mayıs Bayramı'nı kutluyorum. Türkiye'nin ne şartlarda kurtulduğu, bu ülkenin hangi şartlarda kurulduğu herkesin okuyup bilmesi lazım" diye konuştu.

"Ferdi olarak değil, ülke olarak korkuyoruz"

Kaya Türksavaş, söyleyecek çok şeyin olduğunu ama birçok şeyin yutulduğunu belirterek, "Korkuyoruz, korktuğumuzu düşünüyorum. Ferdi olarak değil, ülke olarak korkuyoruz. Çok şükür 23 Nisan'ımız var, 19 Mayıs'ımız var. Bayramlarımız var. İnşallah bundan sonrasında daha güzel olacak" dedi.

Makbule Türksavaş ise 19 Mayıs'ın Cumhuriyet'in ve kurtuluşun başlangıcı olduğunu belirterek, "19 Mayıs ile bu ülke kurulmaya niyet edilmiştir. Çok önemli bir gün ve çok zor elde edildi. Ülkemizin kıymetini bilelim" dedi.

Kocaeli'den gelen Pınar Günaydın, etkinliğin kendisine iyi geldiğini söyleyerek 19 Mayıs Bayramı'nı kutladı. Öğrenci Yiğit Günaydın ise etkinliğin motivasyonunu artırdığını belirterek, "Ata'mız iyi ki bize bu günü armağan etmiş, kendisini şükranla anıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Torunlarıma ve herkese bunu enjekte etmeye çalışıyorum"

Arif Hürcan 19 Mayıs'ın son derece önemli bir gün olduğunu vurgulayarak, "Biz inançları, ilkeleri, idealleri olan insanlarız. Onun için Atatürk izinde ve ilkelerinde koşmaya devam ediyoruz. 19 Mayıs bizim için son derece önemli bir gündür. Torunlarıma ve herkese bunu enjekte etmeye çalışıyorum. Onun için bu mutlu günleri iple çekiyoruz. Biz bugünleri gençlere emanet ediyoruz" dedi.

Enver Yüksel ise, "19 Mayıs bizim yüreğimiz, 19 Mayıs demek gençliğin kalbi demek, Cumhuriyet demek, özgürlük demek. 19 Mayıs bu Türkiye'nin nüvesi demek" diye konuştu.