Çankaya Belediyesi 19 Mayıs İçin Gençlik Festivali Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çankaya Belediyesi 19 Mayıs İçin Gençlik Festivali Düzenledi

Çankaya Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Kuğulupark'ta 'Kampüs Sokakta' etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılanlar, 19 Mayıs'ın önemini vurguladı ve Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesini anlattı.

17.05.2025 16:20  Güncelleme: 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)Çankaya Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği Çankaya 2. Gençlik Festivali kapsamında Kuğulupark'ta "Kampüs Sokakta" etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan Makbule Türksavaş, 19 Mayıs'ın Cumhuriyet'in ve kurtuluşun başlangıcı olduğunu vurgulayarak, "19 Mayıs ile bu ülke kurulmaya niyet edilmiştir. Çok önemli bir gün ve çok zor elde edildi. Ülkemizin kıymetini bilelim" dedi.

Çankaya Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği Çankaya 2. Gençlik Festivali kapsamında  Kuğulupark'ta "Kampüs Sokakta" etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden çeşitli öğrenci toplulukları katıldı.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, 19 Mayıs ile ilgili duygu ve düşüncelerini ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

Yüksel Özdamgacı, 19 Mayıs'ın Türk milleti için çok önemli bir gün olduğunu belirterek, "19 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurtuluş Savaşı'nın başladığı bir gündür benim için. Bende bu duygularla bütün Türk milletinin 19 Mayıs Bayramı'nı kutluyorum. Türkiye'nin ne şartlarda kurtulduğu, bu ülkenin hangi şartlarda kurulduğu herkesin okuyup bilmesi lazım" diye konuştu.

"Ferdi olarak değil, ülke olarak korkuyoruz"

Kaya Türksavaş, söyleyecek çok şeyin olduğunu ama birçok şeyin yutulduğunu belirterek, "Korkuyoruz, korktuğumuzu düşünüyorum. Ferdi olarak değil, ülke olarak korkuyoruz. Çok şükür 23 Nisan'ımız var, 19 Mayıs'ımız var. Bayramlarımız var. İnşallah bundan sonrasında daha güzel olacak" dedi.

Makbule Türksavaş ise 19 Mayıs'ın Cumhuriyet'in ve kurtuluşun başlangıcı olduğunu belirterek, "19 Mayıs ile bu ülke kurulmaya niyet edilmiştir. Çok önemli bir gün ve çok zor elde edildi. Ülkemizin kıymetini bilelim" dedi.

Kocaeli'den gelen Pınar Günaydın, etkinliğin kendisine iyi geldiğini söyleyerek 19 Mayıs Bayramı'nı kutladı. Öğrenci Yiğit Günaydın ise etkinliğin motivasyonunu artırdığını belirterek, "Ata'mız iyi ki bize bu günü armağan etmiş, kendisini şükranla anıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Torunlarıma ve herkese bunu enjekte etmeye çalışıyorum"

Arif Hürcan 19 Mayıs'ın son derece önemli bir gün olduğunu vurgulayarak, "Biz inançları, ilkeleri, idealleri olan insanlarız. Onun için Atatürk izinde ve ilkelerinde koşmaya devam ediyoruz. 19 Mayıs bizim için son derece önemli bir gündür. Torunlarıma ve herkese bunu enjekte etmeye çalışıyorum. Onun için bu mutlu günleri iple çekiyoruz. Biz bugünleri gençlere emanet ediyoruz" dedi.

Enver Yüksel ise, "19 Mayıs bizim yüreğimiz, 19 Mayıs demek gençliğin kalbi demek, Cumhuriyet demek, özgürlük demek. 19 Mayıs bu Türkiye'nin nüvesi demek" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Çankaya Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Türkiye, Gençlik, Çankaya, Güncel, Eğitim, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi 19 Mayıs İçin Gençlik Festivali Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İhale karteli fezlekede ortaya çıktı Beykoz Belediye Başkanı’na 67 yıl hapis talebi İhale karteli fezlekede ortaya çıktı! Beykoz Belediye Başkanı'na 67 yıl hapis talebi
İngiliz ekibinde Galatasaray krizi: Çocuğuna giydirdiği forma olay oldu İngiliz ekibinde Galatasaray krizi: Çocuğuna giydirdiği forma olay oldu
Olası kadın cinayetini canı pahasına araya giren esnaf engelledi Olası kadın cinayetini canı pahasına araya giren esnaf engelledi
Tiran’da dikkat çeken anlar Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var
Sahte pasaport, peruk ve aile süsü ile kaçış planı Sakarya’da son buldu Sahte pasaport, peruk ve aile süsü ile kaçış planı Sakarya'da son buldu
Nüfusu 5 bin ve üzerinde olan yerlerde belediye kurulabilecek Nüfusu 5 bin ve üzerinde olan yerlerde belediye kurulabilecek
Eski Galatasaraylı kupa finalinde kavga etti Eski Galatasaraylı kupa finalinde kavga etti
Yemek kartı tartışmalarına son noktayı Danıştay koydu: Marketlerde de kullanılabilir Yemek kartı tartışmalarına son noktayı Danıştay koydu: Marketlerde de kullanılabilir
Bodrum’da 5 hektarlık alan kül oldu Bodrum'da 5 hektarlık alan kül oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak
Hayvan katliamı iddiası sonrası vatandaşlar Osmangazi Belediyesi’ne siyah çelenk bıraktı Hayvan katliamı iddiası sonrası vatandaşlar Osmangazi Belediyesi'ne siyah çelenk bıraktı

16:36
Kartalkaya otel yangınıyla ilgili istenen cezalar belli oldu
Kartalkaya otel yangınıyla ilgili istenen cezalar belli oldu
15:31
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör’ün hapsi isteniyor
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor
14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3’te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3'te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik
13:19
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler
13:01
’’Kasa’’ olarak tabir edilen Ertan Yıldız itirafçı oldu, anlattıkları İmamoğlu’nu zora sokacak
''Kasa'' olarak tabir edilen Ertan Yıldız itirafçı oldu, anlattıkları İmamoğlu'nu zora sokacak
22:39
Trump’ın Erdoğan övgüleri için dikkat çeken uyarı: Amerika bildiğimiz zalim Amerika değil mi
Trump'ın Erdoğan övgüleri için dikkat çeken uyarı: Amerika bildiğimiz zalim Amerika değil mi?
22:03
AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel’in ’22 vekil istifası ile ara seçim’ açıklamasına yanıt verdi
AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel'in '22 vekil istifası ile ara seçim' açıklamasına yanıt verdi
21:24
Gazeteci İsmail Saymaz’ın ev hapsi kararı kaldırıldı
Gazeteci İsmail Saymaz'ın ev hapsi kararı kaldırıldı
21:23
Sagopa Kajmer ve Ferhat Göçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı GENÇFEST’te sahne aldı
Sagopa Kajmer ve Ferhat Göçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı GENÇFEST'te sahne aldı
21:14
Ömer Çelik’ten canlı yayında kritik ’terör’ uyarısı: Birtakım güçlerin devreye girdiğini biliyoruz
Ömer Çelik'ten canlı yayında kritik 'terör' uyarısı: Birtakım güçlerin devreye girdiğini biliyoruz
21:08
Samsun’da kadın cinayetine müebbet hapis cezası
Samsun'da kadın cinayetine müebbet hapis cezası
20:34
İmamoğlu’nun danışmanı etkin pişmanlıktan yararlandı, Özel harekete geçti
İmamoğlu'nun danışmanı etkin pişmanlıktan yararlandı, Özel harekete geçti
20:13
AKOM’dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı
AKOM'dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı
19:49
Paşinyan’ın Aliyev karşısındaki hali alay konusu oldu
Paşinyan'ın Aliyev karşısındaki hali alay konusu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2025 16:49:59. #7.13#
SON DAKİKA: Çankaya Belediyesi 19 Mayıs İçin Gençlik Festivali Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.