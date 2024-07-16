Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema Günleri Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema Günleri Başlıyor

Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema Günleri Başlıyor

Çankaya Belediyesi'nin düzenlediği Açık Hava Sinema Günleri etkinliği 24 Temmuz'da başlıyor. Altı hafta sürecek etkinliklerde Bursa Bülbülü, Turna Misali, Şimdi ya da Asla ve Yürüyen Şato filmleri gösterilecek. Katılımcılara patlamış mısır ve gazoz su ikramı yapılacak.

16.07.2024 10:24  Güncelleme: 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi'nin "Açık Hava Sinema Günleri" 24 Temmuz'da başlıyor. Altı hafta sürecek etkinliklere katılanlara, patlamış mısır, gazoz su ikramı da yapılacak.

Çankaya'nın nostaljik geleneği "Açık Hava Sinema Günleri" 24 Temmuz'da Dikmen Keklikpınarı Pazaryeri'nde ilk gösterim ile başlıyor. Bu yıl ilçenin 14 farklı noktasında Bursa Bülbülü, Turna Misali, Şimdi ya da Asla (The Bucket List) ve Yürüyen Şato (Howl's Moving Castle) filmleri Başkentlilerle buluşacak. Etkinliklere katılan Çankayalılara, sıcak ve taze patlamış mısır, gazoz su ikram edilecek.

24 Temmuz Çarşamba günü başlayıp 8 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek film gösterimlerinin takvimi şöyle:

24 Temmuz Çarşamba – 21.00 Keklik Pazar Yeri/Dikmen - Bursa Bülbülü

26 Temmuz Cuma – 21.00 Özgürlük Meydanı/Esat Pazar Yeri Üstü - Turna Misali

27 Temmuz Cumartesi – 21.00 Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi Arkası - Bursa Bülbülü

28 Temmuz Pazar – 21.00 Mürsel Uluç Pazar Yeri/İlker - Bursa Bülbülü

31 Temmuz Çarşamba – 21.00 Aşıkpaşa Pazar Yeri/Bademlidere -Bursa Bülbülü

2 Ağustos Cuma – 20.30 Kurtuluş Parkı - Bursa Bülbülü

3 Ağustos Cumartesi – 20.30 Ahlatlıbel Atatürk Parkı - Şimdi ya da Asla (The Bucket List)

4 Ağustos Pazar – 20.30 Uğur Mumcu Parkı - Turna Misali

6 Ağustos Salı – 20.30 Ayrancı Pazar Yeri - Turna Misali

9 Ağustos Cuma – 20.30 Emek Pazar Yeri- Turna Misali

10 Ağustos Cumartesi – 20.30 Muharrem Dalkılıç Parkı - Şimdi ya da Asla (The Bucket List)

11 Ağustos Pazar – 20.30 İsmet İnönü Parkı (365 Avm Arkası) - Yürüyen Şato (Howl's Moving Castle)

14 Ağustos Çarşamba – 20.30 Fikret Otyam Sanat Merkezi Bahçesi - Yürüyen Şato - (Howl's Moving Castle)

15 Ağustos Perşembe  – 20.30 Sancak Mahalle Muhtarlığı Önü - Bursa Bülbülü

16 Ağustos Cuma – 20.30 100. Yıl Pazar Yeri - Bursa Bülbülü

18 Ağustos Pazar – 20.30 Özgürlük Meydanı/Esat Pazar Yeri Üstü - Bursa Bülbülü

21 Ağustos Çarşamba – 20.30 Keklik Pazar Yeri/Dikmen - Turna Misali

23 Ağustos Cuma – 20.30 Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi Arkası - Turna Misali

24 Ağustos Cumartesi – 20.30 Uğur Mumcu Parkı -Yürüyen Şato (Howl's Moving Castle)

25 Ağustos Pazar – 20.30 Kurtuluş Parkı - Turna Misali

28 Ağustos Çarşamba – 20.30 Aşıkpaşa Pazar Yeri/Bademlidere - Şimdi ya da Asla (The Bucket List)

31 Ağustos Cumartesi – 20.30 Fikret Otyam Sanat Merkezi Bahçesi -Turna Misali

1 Eylül Pazar – 20.00 Ahlatlıbel Atatürk Parkı - Yürüyen Şato (Howl's Moving Castle)

4 Eylül Çarşamba – 20.00 Emek Pazar Yeri - Bursa Bülbülü

5 Eylül Perşembe – 20.00 Ayrancı Pazar Yeri - Yürüyen Şato (Howl's Moving Castle)

7 Eylül Cumartesi – 20.00 Muharrem Dalkılıç Parkı - Turna Misali

8 Eylül Pazar – 20.00 İsmet İnönü Parkı (365 AVM Arkası) - Bursa Bülbülü

Kaynak: ANKA

Çankaya Belediyesi, Bursa Bülbülü, Çankaya, Mısır, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema Günleri Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:56 Özel Harekatçıların Bahçeli’nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler Özel Harekatçıların Bahçeli'nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler
10:41 ÖSYM’den emsal niteliğinde karar Mağduriyet yaşayan öğrenciler tekrar sınava girecek ÖSYM'den emsal niteliğinde karar! Mağduriyet yaşayan öğrenciler tekrar sınava girecek
08:32 2024 YKS’ye İstanbul damgası 5 aday sınavdan birinci çıktı 2024 YKS'ye İstanbul damgası! 5 aday sınavdan birinci çıktı
07:35 2024 YKS sonuçları açıklandı 2024 YKS sonuçları açıklandı
00:23 Özel Harekat Başkanı’nın Bahçeli’nin elini öpmesi Ankara’yı karıştırdı: Derhal emekli edilmeli Özel Harekat Başkanı'nın Bahçeli'nin elini öpmesi Ankara'yı karıştırdı: Derhal emekli edilmeli
11:54 İlişki uzmanı Adil Yıldırım’dan bomba itiraf: Seda Sayan kurduğumuz bir oyunda kazara evlendi İlişki uzmanı Adil Yıldırım'dan bomba itiraf: Seda Sayan kurduğumuz bir oyunda kazara evlendi
11:39 İstanbul’da hayrete düşüren görüntü Kadın, erkek sürücünün kucağında yolculuk etti İstanbul'da hayrete düşüren görüntü! Kadın, erkek sürücünün kucağında yolculuk etti
11:28 Arda Güler sevgilisiyle Bodrum’da sezonun stresini attı Görenler telefonuna sarıldı Arda Güler sevgilisiyle Bodrum'da sezonun stresini attı! Görenler telefonuna sarıldı
11:03 16 yaşındaki kıza toplu istismar Erkek kıyafeti giydirerek evine gönderdiler 16 yaşındaki kıza toplu istismar! Erkek kıyafeti giydirerek evine gönderdiler
11:02 Bunu kimse beklemiyordu Mourinho’nun kalemini kırdığı futbolcuya Premier Lig’den talip var Bunu kimse beklemiyordu! Mourinho'nun kalemini kırdığı futbolcuya Premier Lig'den talip var
10:45 Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun’a Beşiktaş taraftarından olay beste: Paşa değil artık Prenses Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun'a Beşiktaş taraftarından olay beste: Paşa değil artık Prenses
10:40 Pelin Akil beyaz bikinisiyle kamera karşısına geçti Fiziğini gören sessiz kalamadı Pelin Akil beyaz bikinisiyle kamera karşısına geçti! Fiziğini gören sessiz kalamadı
10:16 Plaj görevlisi önce uyardı sonra silahını çekip sahili kana buladı Plaj görevlisi önce uyardı sonra silahını çekip sahili kana buladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 12:11:30. #1.11#
SON DAKİKA: Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema Günleri Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement