Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema Günleri Başlıyor

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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi'nin "Açık Hava Sinema Günleri" 24 Temmuz'da başlıyor. Altı hafta sürecek etkinliklere katılanlara, patlamış mısır, gazoz su ikramı da yapılacak.

Çankaya'nın nostaljik geleneği "Açık Hava Sinema Günleri" 24 Temmuz'da Dikmen Keklikpınarı Pazaryeri'nde ilk gösterim ile başlıyor. Bu yıl ilçenin 14 farklı noktasında Bursa Bülbülü, Turna Misali, Şimdi ya da Asla (The Bucket List) ve Yürüyen Şato (Howl's Moving Castle) filmleri Başkentlilerle buluşacak. Etkinliklere katılan Çankayalılara, sıcak ve taze patlamış mısır, gazoz su ikram edilecek.

24 Temmuz Çarşamba günü başlayıp 8 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek film gösterimlerinin takvimi şöyle:

24 Temmuz Çarşamba – 21.00 Keklik Pazar Yeri/Dikmen - Bursa Bülbülü

26 Temmuz Cuma – 21.00 Özgürlük Meydanı/Esat Pazar Yeri Üstü - Turna Misali

27 Temmuz Cumartesi – 21.00 Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi Arkası - Bursa Bülbülü

28 Temmuz Pazar – 21.00 Mürsel Uluç Pazar Yeri/İlker - Bursa Bülbülü

31 Temmuz Çarşamba – 21.00 Aşıkpaşa Pazar Yeri/Bademlidere -Bursa Bülbülü

2 Ağustos Cuma – 20.30 Kurtuluş Parkı - Bursa Bülbülü

3 Ağustos Cumartesi – 20.30 Ahlatlıbel Atatürk Parkı - Şimdi ya da Asla (The Bucket List)

4 Ağustos Pazar – 20.30 Uğur Mumcu Parkı - Turna Misali

6 Ağustos Salı – 20.30 Ayrancı Pazar Yeri - Turna Misali

9 Ağustos Cuma – 20.30 Emek Pazar Yeri- Turna Misali

10 Ağustos Cumartesi – 20.30 Muharrem Dalkılıç Parkı - Şimdi ya da Asla (The Bucket List)

11 Ağustos Pazar – 20.30 İsmet İnönü Parkı (365 Avm Arkası) - Yürüyen Şato (Howl's Moving Castle)

14 Ağustos Çarşamba – 20.30 Fikret Otyam Sanat Merkezi Bahçesi - Yürüyen Şato - (Howl's Moving Castle)

15 Ağustos Perşembe – 20.30 Sancak Mahalle Muhtarlığı Önü - Bursa Bülbülü

16 Ağustos Cuma – 20.30 100. Yıl Pazar Yeri - Bursa Bülbülü

18 Ağustos Pazar – 20.30 Özgürlük Meydanı/Esat Pazar Yeri Üstü - Bursa Bülbülü

21 Ağustos Çarşamba – 20.30 Keklik Pazar Yeri/Dikmen - Turna Misali

23 Ağustos Cuma – 20.30 Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi Arkası - Turna Misali

24 Ağustos Cumartesi – 20.30 Uğur Mumcu Parkı -Yürüyen Şato (Howl's Moving Castle)

25 Ağustos Pazar – 20.30 Kurtuluş Parkı - Turna Misali

28 Ağustos Çarşamba – 20.30 Aşıkpaşa Pazar Yeri/Bademlidere - Şimdi ya da Asla (The Bucket List)

31 Ağustos Cumartesi – 20.30 Fikret Otyam Sanat Merkezi Bahçesi -Turna Misali

1 Eylül Pazar – 20.00 Ahlatlıbel Atatürk Parkı - Yürüyen Şato (Howl's Moving Castle)

4 Eylül Çarşamba – 20.00 Emek Pazar Yeri - Bursa Bülbülü

5 Eylül Perşembe – 20.00 Ayrancı Pazar Yeri - Yürüyen Şato (Howl's Moving Castle)

7 Eylül Cumartesi – 20.00 Muharrem Dalkılıç Parkı - Turna Misali

8 Eylül Pazar – 20.00 İsmet İnönü Parkı (365 AVM Arkası) - Bursa Bülbülü