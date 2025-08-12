Çankırı'da Online Sigarayı Bırakma Desteği - Son Dakika
Çankırı'da Online Sigarayı Bırakma Desteği

12.08.2025 11:12
Çankırı'da sigara bırakmak isteyenler, online danışmanlık hizmetiyle doktorlardan destek alıyor.

Çankırı'da sigarayı bırakmak isteyen bireyler, Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Online Sigara Bırakma Danışmanlık Hizmeti" sayesinde internet üzerinden destek alabiliyor.

Bu hizmet kapsamında, sigarayı bırakmak isteyen kişiler, doktorlarla sesli ve görüntülü olarak görüşerek, hastaneye gitmelerine gerek kalmadan danışmanlık hizmetinden faydalanabiliyor.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden "Sigara Bırakma Online" başvurusu yapan bireyler, randevu aldıkları saatlerde online ortamda hekimlerle görüşme imkanı buluyor.

Türkiye genelinde başlatılan pilot uygulama kapsamında, Online Sigara Bırakma Danışmanlık Hizmeti, Çankırı'da da hayata geçirildi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülgün Çerçi, AA muhabirine, yapılan uygulama ile hastaneye gelme konusunda zorluk çeken hastaların bu hizmeti almalarının daha kolay olduğunu söyledi.

Mesai saatlerinde çalışan hastaların izin almalarının ve yoğun iş tempoları sebebiyle çalıştıkları yerden hastaneye başvurmalarının zor olduğunu belirten Çerçi, "Örneğin, bugün bir hastamıza verdiğimiz online sigara danışmanlık hizmetinde mevcut bulunduğu iş yerinde sadece çok kısa bir vaktini ayırarak, buraya gelmesine gerek kalmadan bu hizmeti alabilmiş oldu ve sigara bırakma konusunda da bir büyük adım atmış oldu." dedi.

Sigaranın kalp, tansiyon ve birçok akciğer hastalığına sebebiyet verdiğini vurgulayan Çerçi, "Sigara bırakıldıktan sonra, öncelikle bu kronik hastalıklar yönünde çok ciddi azalmalar izlenmekte, hastaların nabızları düşmekte, tat duyuları ve koku duyuları yerine gelmekte ve bu süreçte kullandığımız ilaçlar ve davranışsal tedaviler, bu hastalara online şekilde bu hizmetle ulaşmakta." diye konuştu.

Davranışsal ve ilaç tedavi yöntemi uyguladıklarını anlatan Çerçi, şöyle devam etti:

"Hastaların günlük olarak kullandıkları sigara miktarı ve kullandıkları bu sigaranın gün içerisindeki yoğunluğu, sabah yoğunluğu, ilk yarım saat içerisinde mi yoksa akşama doğru mu içme isteklerinin olduğu ve içmedikleri zaman kendilerinde ne gibi değişiklikler olduğu, bağımlılık derecelerini etkilemekte. Buna göre hastaya uygun tedaviye başlıyoruz. Sakızlar, hap, bant gibi tedavilerimiz mevcut. Hastaya uygun tedaviye bu şekilde başlıyoruz. Biz hastalarımıza genellikle 14. günde kontrole gelmelerini öneriyoruz ama herhangi bir yan etki görülmesi halinde, mutlaka, ciddiyse acil başvuruları ya da kafalarını kurcalayan, sormak istedikleri, emin olmadıkları bir durum varsa da müsaitliklerinde normal klinik başvurusu ve eğer yine müsait olamıyorlarsa, fiziken buraya ulaşmaları zorsa, Online Sigara Bırakma Polikliniğine tekrar tekrar başvurabilmekteler."

"Kızım çok uzun zamandır sigarayı bırakmamla alakalı beni zorluyordu"

Online Sigara Bırakma Polikliniğinden yararlanan Yasin Aslan, yaklaşık 10 yıldır sigarayı bırakmayı düşündüğünü, işinin yoğunluğundan dolayı hastaneye giderek muayene olamadığını söyledi.

Online randevu sisteminin Çankırı'da başladığını öğrenerek başvuru yaptığını ifade eden Aslan, "Merkezi Hekim Randevu Sisteminden (MHRS) direkt randevumu verdiler, çok hızlı bir şekilde gerçekleşti her şey. Randevu gününde hocamızla da bir online görüşme yaptık. Hemen ilaçları falan yazdılar ve tedaviye hemen başlıyorlar. Benim 9 yaşında bir kızım var. Kızım çok uzun zamandır sigarayı bırakmamla alakalı beni zorluyordu. Zaten artık kızımın önüne geçemedim. Kızım istediği için de bunu bir şekilde bırakmayı inşallah başaracağız." dedi.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Teknoloji, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

