Caparov, AB ile İşbirliğini Güçlendiriyor - Son Dakika
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Caparov, AB ile İşbirliğini Güçlendiriyor

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, AB ile ticaret ve yatırım işbirliği konularında görüşmeler yaptı.

03.04.2025 20:46
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Özbekistan'ın Semerkant şehrine çalışma ziyaretinde bulunan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 4 Nisan'da yapılacak Avrupa Birliği- Orta Asya Zirvesi kapsamında Avrupa Birliği yetkilileriyle bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Caparov, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile bir araya geldi.

Caparov ve Costa görüşmesinde, ticaret, ekonomik ve yatırım işbirliğinin derinleştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca, hidroelektrik santralleri ve ulaştırma alanında projelerin ortak uygulanmasına yönelik beklentiler ele alındı.

"Avrupa ülkelerine nadir toprak elementleri ihraç etmeyi hedefliyoruz"

Caparov, Kırgızistan'ın AB ile toplam ticaret cirosunun 2024 yılında arttığına dikkati çekerken, "Gelecekte ikili ticaret hacmimizi daha da artırmayı, ayrıca Avrupa ülkelerine çevre dostu, doğal ürünler ve nadir toprak elementleri (metalleri) ihraç etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kırgızistan'ın mineralleri ve yenilenebilir enerji potansiyeli de dahil olmak üzere zengin doğal kaynaklarının, Avrupalı ??yatırımcılar için cazip bir alan oluşturduğunu belirten Caparov, Kırgızistan için en önemli konulardan birinin "yeşil" ekonomiye geçiş olduğu ifade etti.

Costa ise, AB'nin Kırgız Cumhuriyeti ile diyaloğu sürdürmeye ve sürdürülebilir kalkınma, ticaret ve ekonomik işbirliği ile küresel zorluklara uyum konularında destek sağlamaya hazır olduğu teyit etti.

Kırgızistan'ın son yıllarda bölgesel iş birliğini güçlendirmede önemli başarılar gösterdiğini ifade eden Costa, "Komşu ülkelerle devlet sınırlarınızın belirlenmesi konusunda iyi komşuluk ve kardeşlik ruhu içinde bir anlaşmaya varmayı başardınız. Şu anda bütün meseleleri barışçıl yollarla çözmemiz gerekiyor. ve siz bunu çok iyi başarıyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Kırgızistan, AB ile ticaretini 3 yılda 2,4 kat artırdı

Caparov, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmede, 2021-2024 döneminde Kırgızistan'ın AB ülkeleriyle ticaretinin 2,4 kat, ithalatını 2,6 kat ve ihracatını ise 1,5 kat arttığını belirtti.

Leyen ise bölgesel güvenliğin güçlendirilmesinin ekonomik refah ve sürdürülebilir kalkınma için vazgeçilmez bir koşul olduğunun altını çizdi.

Kırgızistan ile Tacikistan arasında devlet sınırına ilişkin anlaşmanın imzalanmasının önemine dikkati çeken Leyen, şunları kaydetti:

"Bu sınır anlaşması bölge için büyük fırsatlar yaratan tarihi bir başarıdır. Bu durum ülkeler arasındaki güveni güçlendirmenin yanı sıra ticaretin büyümesini, yatırımın çekilmesini ve büyük altyapı projelerinin hayata geçirilmesini de sağlıyor."

Caparov, EBRD Başkanı ile görüştü

Öte yandan, Caparov, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso ile görüştü.

Görüşmede, Kırgızistan ile EBRD arasındaki işbirliğinin genişletilmesi, ekonominin stratejik sektörlerine yatırım çekilmesi, ortak altyapı projelerinin hayata geçirilmesi, özel sektörün desteklenmesi ve yeşil enerjinin geliştirilmesi konuları ele alındı.

Caparov, EBRD'ye Kırgızistan enerji sektörünün gelişimine sağladığı önemli katkılardan dolayı şükranlarını sundu.

EBRD Başkanı Renaud-Basso ise, Kırgızistan'daki en büyük yatırımcılardan biri olmaya devam ettiklerini belirterek, Kırgızistan'a yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yaptıklarını ifade etti.

Renaud-Basso, Kırgızistan'ın ekonomisine 2024 yılında 52 milyon dolar yatırım yaptıklarını anımsatırken, yatırım miktarını artırma olasılığını değerlendirdiklerini sözlerine ekledi.

Kırgızistan ile halihazırda 2024'te enerji ve sulama sektörleri için 11 projenin imzalanmış olduğunu hatırlatan Renaud-Basso, ayrıca ülkede temiz içme suyuna erişimi genişletmek için 100 milyon dolarlık projenin başlatıldığını duyurdu.

Renaud-Basso, EBRD'nin Kırgızistan'da devletin kalkınmasında belirlenen önceliklere tam destek verdiğini ifade ederken, Caparov'u, Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki devlet sınırı sorununun çözümünden dolayı tebrik etti.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Nadir Toprak, Kırgızistan, Özbekistan, Enerji, Son Dakika

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