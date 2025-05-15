Çatalca'da Dünya Çiftçiler Günü'nde Temel Atma Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Çatalca'da Dünya Çiftçiler Günü'nde Temel Atma Töreni Gerçekleştirildi

Çatalca Belediyesi, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde Ziraat Odası ve Yetiştiriciler Birlikleri Hizmet Binası'nın temelini attı. Törende konuşan Başkan Erhan Güzel, tarıma ve üretime olan desteklerin devam edeceğini vurguladı.

15.05.2025 19:03  Güncelleme: 20:13
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(İSTANBUL) - Çatalca Belediyesi Ziraat Odası ve Yetiştiriciler Birlikleri Hizmet Binası için düzenlenen temel atma töreni, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü, Çatalca'da anlamlı bir programla kutlandı. Günün ilk etkinliği olarak düzenlenen ve traktörler ile tarım araçlarının yer aldığı kortej, coşkuya sahne oldu. Çatalca sokaklarında üretimin ve emeğin sesi yankılanırken, kortejin ardından önemli bir vizyon projesinin temeli atıldı.

Mehmetçik Meydanı'nda gerçekleştirilen törende CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, İBB Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Atalık, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, tarım paydaşları, muhtarlar, üreticiler ve çok sayıda vatandaş bir araya geldi.

"Toprağa değer veren bir ülke geleceğine de sahip çıkar"

Başkan Güzel, törende yaptığı konuşmada, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nün anlamına dikkati çekerek, "Emeğin ve üretimin kıymetini bir kez daha vurgulamak, ülkemizin kalkınmasında en hayati rolü üstlenen çiftçilerimizin sesine ses olmak ve hak ettikleri desteği alabilmeleri için kararlılığımızı yinelemek üzere bir aradayız. Çünkü biliyoruz ki toprağa değer veren bir ülke geleceğine de sahip çıkar" dedi.

Konuşmasında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Milletimiz çiftçidir" sözünü hatırlatan Güzel, bu anlayışın sadece bir söz değil, aynı zamanda bir kalkınma modeli olduğunun altını çizdi.

Seçim öncesi "Üreten Kent Çatalca" vizyonuyla verilen sözlerin bir yıl içerisinde büyük bir kısmının gerçekleştiğini belirten Güzel, "Göreve geldiğimiz ilk yıl içerisinde, seçim döneminde sözünü verdiğimiz tarımsal projeleri tek tek hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Projeleri anlatan Güzel, şunları kaydetti:

"Kadın emeğini önceleyen kooperatifimizi hizmete açtık, yerli üretimi desteklemek amacıyla Ormanlı Pirinci tohumlarını dağıttık ve sıvı gübre desteğiyle üreticimizin verimini artırdık. Atalık Tohum Takas Şenliği'ni yeniden başlattık, tarımsal mirasımızı ülke genelinde tanıttık. Migros'un genel müdürü ve üst düzey yöneticileri ile yaptığımız görüşmelerle, Ormanlı pirincinin raflarda yer almasının önemini vurguladık. Sırada Çatalca'nın diğer yerel ürünleri var. Bugün temeli atılan Ziraat Odası ve Birlikler Hizmet Binası ise bu vizyonun kalıcı bir yapıtaşı olacak.

Bu sadece bir söz değil, bir kalkınma modelidir. Bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarında izlediği yoldur. Köylüyü milletin efendisi yapan anlayış; kırsalı kalkınmanın temel taşı olarak gören, üretimi destekleyen, bilimle tarımı buluşturan devrimci bir vizyondur."

Başkan Güzel ayrıca, temeli atılan yeni hizmet binasının sadece bir yapıdan ibaret olmadığını; üreticilerin, kooperatiflerin ve tüm tarım bileşenlerinin aynı çatı altında buluşacağı, üretimi destekleyecek güçlü bir merkez olacağını belirtti.

Güzel, "Bu merkez; üreticilerimizi, kooperatiflerimizi, birliklerimizi ve tüm tarım paydaşlarımızı bir araya getirecek. Hep birlikte topraklarımızın bereketini artıracak, üretimi güçlendirecek ve Çatalca'nın lezzetlerini güçlü bir marka kimliğine dönüştüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Çatalca'nın İstanbul'un üretim merkezi, gıda güvenliğinin teminatı ve Anadolu'nun üretim kültürünü Marmara'ya taşıyan özel bir geçiş noktası olduğunu vurgulayan Başkan Güzel, konuşmasının devamında, şunları dile getirdi:

" Ekrem İmamoğlu'nun halkçı vizyonu, tarıma ve üretime umut oluyor"

"Biz milletimizin, çiftçimizin, esnafımızın, bu şehrin çocuklarının yanında olmak istiyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki; Atatürk'ün çizdiği tarım politikası, üretim vizyonu, halkçı kalkınma modeli, 2019 yılında İstanbul'a Ekrem İmamoğlu ile geri geldi. ve o gün, bir kıvılcım İstanbul'da yakıldı. 2014'te Beylikdüzü'ne, 2019'da İstanbul'a umut olan Ekrem İmamoğlu, şimdi ise tüm Türkiye'nin, 86 milyonun umudu! İnanıyoruz ki bu kıvılcım, çok yakın bir zamanda tüm Türkiye'ye yayılacak. Kendisi Silivri'de haksız hukuksuz şekilde tutsak bulunsa da biz yol arkadaşlarına şu talimatı verdi: Bu destekler artarak devam edecek. Bizler de hep birlikte umudu büyütüyor, kendisinin halkçı belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği tüm destekleri arttırarak devam ettiriyoruz. 'Sağlıklı toprak, sağlıklı gelecek' diyerek, tarımdan da, üretimden de asla vazgeçmeyeceğiz. İstanbul'un ve Çatalca'nın muhafızı olmaya devam edeceğiz."

Törenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere fide dağıtımı yapıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çatalca'da Dünya Çiftçiler Günü'nde Temel Atma Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika

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