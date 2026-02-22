Çatalca'da Kadın Cinayeti: Eşini Durakta Vurdu - Son Dakika
Çatalca'da Kadın Cinayeti: Eşini Durakta Vurdu

22.02.2026 14:37
S.Ü., eşi Gülten Ürkmez'i durakta başından vurarak öldürdü, jandarma tarafından yakalandı.

Vehbi DEMİR- Canan İLARSLAN - Ataberk KURT/ İSTANBUL, - ÇATALCA'da sürekli alkol aldığı iddia edilen S. Ü., eşi Gülten Ürkmez ile tartıştıktan sonra evden ayrıldı. S.Ü. 3 gün sonra durakta gördüğü eşi Ürkmez'i silahla başından vurarak öldürdü. Olayın ardından önce bir iş yerinde ardından da evinde saklanan S.Ü. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gülten Ürkmez'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Binkılıç Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürekli alkol aldığı iddia edilen S.Ü. eşi Gülten Ürkmez ile tartıştıktan sonra evden ayrıldı. S.Ü. 3 gün sonra otobüs durağında karşılaştığı eşi Gülten Ürkmez'i silahla başından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili soruşturma başlattı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Gülten Ürkmez'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ürkmez'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Şüpheli S.Ü. ise olay yerinden uzaklaşarak ilk önce bir iş yerinde ardından da evinde saklanmaya çalıştı. Polis ekiplerinin evde olduğunu tespit etmesi üzerine S.Ü. uzun süre direndi. S.Ü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından bir süre sonra gözaltına alındı.

'BUGÜN DE KIZ KARDEŞİM ÖLDÜ'

Ölen Gülten Ürkmez'in kardeşi Olcay İnce, "Sadece durakta kafasına silah dayayıp vuruyor. 1999'dan bu yana evlilerdi hep huzursuzluk hep bir kavga vardı. Çocuklarından biri 23 yaşında öldü moto kazasında. Kafaya bir darbe almış. Bugün de kız kardeşim öldü. Tehdit edilmiş çocuğuna mı tehdit vardı eşine mi vardı bilemiyorum. Kız kardeşime böyle giderse ayrılalım demiş ayrılık mıydı sebep bilmiyorum.Bir kadın kafasına durakta silah dayayıp da vurulmaz. O sırada durakta kimse yokmuş .Kız kardeşim dişçiye gidiyormuş otobüs beklerken geliyor kafasından vuruyor " dedi.

ÇATALCA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Otopsi işlemleri tamamlanan Gülten Ürkmez'in cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Çatalca'ya götürülen Ürkmez'in cenazesinin ikindi vakti Binkılıç'ta toprağa verileceği öğirenildi.

'BUGÜN DE KIZKARDEŞİM ÖLDÜ'

Kardeşi Olcay İnce, "Durakta kafasına silah dayayıp vuruyor. Evde her zaman tartışma ouyordu. Tam evin içini bilmediğim için detayını bilemiyorum. 1999 yılından bu yana evliler. Hep huzursuzluk, hep bir kavga. Çocuklarından bir tanesi 23 yaşında motor kazasında öldü. Motor kazası da diyemiyorum çünkü herhangi motorda herhangi bir kırık yok, bir şey yok. Sadece kafaya almış bir darbe var. Bugün de kız kardeşim. İkinci vaka demiş; ikinci vakada kız kardeşim. Birini tehdit etmiş ama çocuğuna mı, eşine mi, kime olduğunu bilmiyorum. Her zaman kavga ve huzursuzluk vardı. Kız kardeşim eşine 'Böyle giderse ayrılalım' demiş. Ayrılığından sebep midir nedir bilmiyorum ama o şekilde bir bayan vurulmaz. Durakta gidip kafasına silah dayayıp bir bayan vurulmaz. Durakta hiç kimse yokmuş. İstanbul'a dişçiye gidiyormuş. Otobüs beklerken geliyor kafasına vuruyor. Beni aradıklarında 13.15'di; 13.30'da oradaydım. Akşam 17.00'e kadar savcı ancak geldi. Evin içini tam bilmediğim için bir şey diyemiyorum. Şu an çocukları evde. Olay sırasında kimse yokmuş yanında.

'ÖLDÜRDÜKTEN SONRA OĞLUNA MESAJ ATMIŞ'

Mahalleli Hasan Bayçöl, "Bunlar benim arkadaşlarım. Devamlı aynı köyde kalıyoruz, aynı mahalledeyiz. Dün beni aradıklarında saat 13.30'du. Gittiğimde cenaze yerdeydi; jandarma koridorundaydı. Adam herhangi bir harabe eve girmişti, başına silahı dayamıştı 'Kimse yaklaşmasın, kendimi vuracağım' diyordu. Bir ara bir boşluk buluyor kaçıyor; sonra jandarma yakalıyor. Cenazeyi getirdik hastaneye, ön otopsi yapıldı. İkinci oğluna mesaj atmış sanırım. Öldürdükten sonra 'Ağabeyini, anneni öldürdüm, sıra sende' diye mesaj atmış. Çünkü bir ara oğluyla tartışmış, oğlu bunu evden kovmuş, dışarı atmış" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Jandarma, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

