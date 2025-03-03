Çayırhan Maden Ocağı önünde eylemler sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çayırhan Maden Ocağı önünde eylemler sürüyor

Geniş Video İzle

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı çıkan madenciler, 100 gündür eylem yapıyor. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, özelleştirme sürecinin yanlış olduğunu belirterek, hükümete çağrıda bulundu.

03.03.2025 20:04  Güncelleme: 00:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: Batuhan DÜKEL/ KAMERA: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - Ankara'nın Nallıhan İlçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı çıkan madenciler eylemlerini sürdürüyor. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Çayırhan Maden Ocağı'na geldi ve enerji işçilerinin eylemine desteklerini bildirirken hükümete de çağrıda bulundu. Atalay, "Bu yol doğru bir yol değil. Bu işten vazgeçin" ifadelerini kullandı.

Ankara'nın Nallıhan İlçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı çıkan madenciler eylemlerinin 100'üncü gününde, Çayırhan Termik Santralı'na ait arsa, bina ve maden sahalarının 4 Mart'ta düzenlenecek ihaleyle özelleştirilmesine 2 gün kala  kendilerini madene kapatma kararı aldı. 10'u termik santral işçisi olmak üzere toplam 50 işçi, dün akşam kendilerini madene kapattı. İşçiler, maden ocağı ve termik santralin özelleştirileceği 4 Mart gününe kadar yerin 800 metre altında oturma eylemi yapacak. Oruç tutan işçiler sahurlarını yer altında yaptı.

Madenin girişinde de 100'e yakın enerji işçisi yer üstünde "Enerji vatandır vatan satılmaz" sloganı atarak eylemlerini sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör ve Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap direnen madencilerin yanına gelerek desteklerini bildirdi. Başkanlar iftarlarını Çayırhan Maden Ocağı'nda yaptılar.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, varlık satışı ve özelleştirmenin doğru olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Diyoruz ki bu yol doğru bir yol değil. Bu işten vazgeçin. Türkiye'nin her yerinde devletin en tepesinden özelleştirmedeki memura kadar herkes neyin ne olduğunu biliyor. Arkadaşlarımız günlerdir eylemler, yürüyüşler, mitingler yapıyor. Sayın Başkan onun arkadaşları noksansız her türlü yardımı yapıyorlar. Bu yalnız buradaki 2 bin-3 bin işçiyi ilgilendirmiyor yalnızca. Çayırhan'daki kasabı ilgilendiriyor, bakkalı ilgilendiriyor. Buradaki hastaneler satılıyor, camiler satılıyor, spor teisleri satılıyor. Yani bu gördüğünüz, görmediğiniz alanlar satılıyor."

"En çok satanların başında o geliyor"

Atalay, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e de bazı eleştiriler getirerek şunları kaydetti:

"Diyoruz ki bu yol doğru bir yol değil, bu işten vazgeçin. Ülkemizde bu yeni değil ki, bu 40 senedir var. Bazısı az sattı, bazısı çok sattı. Zannediyorum Sayın Şimşek'e de nasip olmuş. En çok satanların başında o geliyor galiba. Biz sivil toplum örgütleri, kitle örgütleri, sendikalar burada kimin gücü yetiyorsa o gücünü kullanmaya gayret sarf ediyor. Yarın ne olduğunu hep beraber göreceğiz. Bu ülkede iyi yaparsan iyi anılırsın, kötü yaparsan 30 sene sonra da 40 sene sonra da keser döner,sap döner, gün gelir hesap döner. Biz sivil toplum örgütü olarak, sendikal olarak üzerimize ne düşüyorsa yapacağız."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Termik Santral, Nallıhan, Çayırhan, Politika, Ekonomi, Enerji, Ankara, Güncel, Maden, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çayırhan Maden Ocağı önünde eylemler sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:39 Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
12:35 İstanbul’da tepki çeken eylem trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi İstanbul'da tepki çeken eylem; trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi
11:57 Usta sanatçı Edip Akbayram’a gözyaşları eşliğinde veda “Seni saklayacağım baba“ Usta sanatçı Edip Akbayram'a gözyaşları eşliğinde veda! "Seni saklayacağım baba"
10:57 Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim
10:47 Sayısız mağdur vardı Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor Sayısız mağdur vardı! Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor
18:48 CHP Milletvekili Nail Çiler’in aracı kaza yaptı CHP Milletvekili Nail Çiler'in aracı kaza yaptı
18:33 Trabzonspor, Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu
18:17 BİM, Rekabet Kurulu’nun kestiği cezaya itiraz etti BİM, Rekabet Kurulu'nun kestiği cezaya itiraz etti
18:10 Gaziantep FK, Eyüpspor’u 3-1 mağlup etti Gaziantep FK, Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti
18:05 CHP’deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak CHP'deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak
17:48 Terör örgütü PKK’nın ateşkes ilanına ilişkin DEM Partili Buldan’dan ilk yorum Terör örgütü PKK'nın ateşkes ilanına ilişkin DEM Partili Buldan'dan ilk yorum
17:41 Wanda Nara’dan Icardi’nin hayatını karartacak suçlama Wanda Nara'dan Icardi'nin hayatını karartacak suçlama
17:21 AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütüyle pazarlık kesinlikle yok AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütüyle pazarlık kesinlikle yok
17:17 Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın!
16:59 Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 13:33:28. #7.13#
SON DAKİKA: Çayırhan Maden Ocağı önünde eylemler sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.