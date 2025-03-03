Çayırhan Maden Ocağı önünde eylemler sürüyor

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HABER: Batuhan DÜKEL/ KAMERA: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - Ankara'nın Nallıhan İlçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı çıkan madenciler eylemlerini sürdürüyor. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Çayırhan Maden Ocağı'na geldi ve enerji işçilerinin eylemine desteklerini bildirirken hükümete de çağrıda bulundu. Atalay, "Bu yol doğru bir yol değil. Bu işten vazgeçin" ifadelerini kullandı.

Ankara'nın Nallıhan İlçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı çıkan madenciler eylemlerinin 100'üncü gününde, Çayırhan Termik Santralı'na ait arsa, bina ve maden sahalarının 4 Mart'ta düzenlenecek ihaleyle özelleştirilmesine 2 gün kala kendilerini madene kapatma kararı aldı. 10'u termik santral işçisi olmak üzere toplam 50 işçi, dün akşam kendilerini madene kapattı. İşçiler, maden ocağı ve termik santralin özelleştirileceği 4 Mart gününe kadar yerin 800 metre altında oturma eylemi yapacak. Oruç tutan işçiler sahurlarını yer altında yaptı.

Madenin girişinde de 100'e yakın enerji işçisi yer üstünde "Enerji vatandır vatan satılmaz" sloganı atarak eylemlerini sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör ve Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap direnen madencilerin yanına gelerek desteklerini bildirdi. Başkanlar iftarlarını Çayırhan Maden Ocağı'nda yaptılar.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, varlık satışı ve özelleştirmenin doğru olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Diyoruz ki bu yol doğru bir yol değil. Bu işten vazgeçin. Türkiye'nin her yerinde devletin en tepesinden özelleştirmedeki memura kadar herkes neyin ne olduğunu biliyor. Arkadaşlarımız günlerdir eylemler, yürüyüşler, mitingler yapıyor. Sayın Başkan onun arkadaşları noksansız her türlü yardımı yapıyorlar. Bu yalnız buradaki 2 bin-3 bin işçiyi ilgilendirmiyor yalnızca. Çayırhan'daki kasabı ilgilendiriyor, bakkalı ilgilendiriyor. Buradaki hastaneler satılıyor, camiler satılıyor, spor teisleri satılıyor. Yani bu gördüğünüz, görmediğiniz alanlar satılıyor."

"En çok satanların başında o geliyor"

Atalay, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e de bazı eleştiriler getirerek şunları kaydetti:

"Diyoruz ki bu yol doğru bir yol değil, bu işten vazgeçin. Ülkemizde bu yeni değil ki, bu 40 senedir var. Bazısı az sattı, bazısı çok sattı. Zannediyorum Sayın Şimşek'e de nasip olmuş. En çok satanların başında o geliyor galiba. Biz sivil toplum örgütleri, kitle örgütleri, sendikalar burada kimin gücü yetiyorsa o gücünü kullanmaya gayret sarf ediyor. Yarın ne olduğunu hep beraber göreceğiz. Bu ülkede iyi yaparsan iyi anılırsın, kötü yaparsan 30 sene sonra da 40 sene sonra da keser döner,sap döner, gün gelir hesap döner. Biz sivil toplum örgütü olarak, sendikal olarak üzerimize ne düşüyorsa yapacağız."