İstanbul Şile Otoyolu Ömerli mevkiinde 09.30 sıralarında meydana gelen kazada, Şile yönünde ilerleyen Yelda Karaduman idaresindeki 34 BTC 252 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıktı. Yan taraftaki toprak yolu aşarak 300 metrelik şarampole yuvarlanan otomobil, ağaca çarparak durdu.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Araca ulaşan ekiplerin kontrollerinde, sürücü Yelda Karaduman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Karaduman'ın cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Karaduman'ın özel bir okulda öğretmen olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Yelda öğretmenden acı haber! 300 metrelik şarampole yuvarlandı - Son Dakika
