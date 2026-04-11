Çekmeköy'de Öğretmen Cinayeti: 126 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika
Çekmeköy'de Öğretmen Cinayeti: 126 Yıl Hapis İstemi

Çekmeköy\'de Öğretmen Cinayeti: 126 Yıl Hapis İstemi
11.04.2026 15:05
Furkan Samet Bakalım, öğretmeni bıçakla öldürdü, 6 kişiyi yaraladı; 126 yıl hapsi isteniyor.

Çekmeköy'de lisede öğretmeni Fatma Nur Çelik'i bıçakla öldüren ve 6 kişiyi yaralayan öğrenci Furkan Samet Bakalım (17) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede Bakalım hakkında 126 yıl hapis talep edildi.

Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci Furkan Samet Bakalım(17), öğretmenleri Fatma Nur Çelik (44) ve Zeynep Aybars (52) ile 6 öğrenciyi bıçakla yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, öğretmen Çelik tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıyı gerçekleştiren Furkan Samet Balım olay yerinde gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Bakalım hakkında hazırlanan iddianamede, Çelik'i öldürüp 6 kişiyi de yaralaması nedeniyle, "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürme" suçundan, 6 kişiyi de yaralaması nedeniyle "Çocuğa karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs", "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs" suçlarından toplamda 126 yıla kadar hapsi istendi. Adli Tıp Kurumu'nda alınan raporda, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunu ve eylemi 'öldürme kastıyla' gerçekleştirdiğini belirtildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çekmeköy'de Öğretmen Cinayeti: 126 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika

SON DAKİKA: Çekmeköy'de Öğretmen Cinayeti: 126 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika
