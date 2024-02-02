Çekmeköy\'de otobüs ve TIR çarpıştı: 18 yaralı

ÇEKMEKÖY Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü önünde ilerleyen TIR'a çarptı. Kazada otobüs şoförü bulunduğu yerde sıkışırken, 18 yolcu ise yaralandı. Hastaneye kaldırılan yolcuların durumunun iyi olduğu belirtilirken, otobüs şoförünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle Kuzey Marmara Otoyolu Hüseyinli mevki Edirne yönü, yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı.
Kaza, saat 04.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Hüseyinli mevkinde meydana geldi. Edirne istikametine seyir halinde olan, Gültekin Akçan yönetiminde bulunan ve Sivas'dan, İstanbul Esenler Otogarı'na hareket eden 58 EZ 342 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otobüs, Muhammet Karataş yönetiminde bulunan ve önünde ilerleyen kumaş yüklü 20 AJS 27 plakalı TIR'a çarptı. Kazada, otobüs şoförü Gültekin Akçan bulunduğu yer sıkışırken, 18 yolcu ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, jandarma ise bölgede başka kazaların yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.
ŞOFÖR, İTFAİYENİN UZUN SÜREN ÇALIŞMASI İLE KURTARILDI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücü koltuğunda sıkışan şoför Akçan'ı kurtarmak için çalışma başlatırken, yaralı yolcular ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin uzun süren çalışmaların sonucu sıkışan şoför ağır yaralı olarak kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada, kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Hüseyinli mevki Edirne yönü, yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı.
"KOLTUKTA BEBEK VARDI ONU TUTTUM"
Kazayı yara almadan atlatan yolcu Nacettin Sıtak, " Biz uyuyorduk aniden bir fren yaptı. Sesi duydum koltuğa yapıştım. Koltukta bebek vardı onu tuttum. Bende bir şey yok çok şükür. Otobüs bir önceki durakta yarısını indirdi ama nereden baksan 20-30 kişi vardı. Otobüs, Sivas'tan İstanbul'a geliyordu" dedi.
"ÇOK ŞÜKÜR BURNUMUZ BİLE KANAMADI"
Yolcu Abdülkadir Işık, "Önce bariyerlere vurdu, sonra TIR'a vurdu, sonra durduk. Bende uyuyordum. Dedim ki takla attık, teker mi patladı? Gözümü açtım baktım ki TIR'a vurmuşuz. Çok şükür burnumuz bile kanamadı. Otobüs doluydu. 8-9 tane yaralı vardı bildiğim. Şoför sıkışmıştı zaten" dedi.
Öte yandan, hastaneye kaldırılan yaralı yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Ağır yaralı otobüs şoförü Gültekin Akçan'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
2 SAATİN ARDINDAN TEKRARDAN TRAFİĞE AÇILDI
Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan Kuzey Marmara Otoyolu Hüseyinli mevki Edirne yönü, olay yerinin temizlenmesi ve kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrardan trafiğe açılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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