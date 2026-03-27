Çekmeköy'de Trafik Kazası Davası

İstanbul Çekmeköy'de 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasına ilişkin tutuklu 2 müşteki-sanığın yargılandığı davada, motosiklet sürücüsü müşteki sanık tahliye edildi.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, kazada hayatını kaybeden Deniz Şengül'ün annesi Kerime Aslan, tutuklu müşteki-sanıklar İETT şoförü Hüseyin Gezer ve motosiklet sürücüsü Kerim Polat ile tarafların avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin ardından savunması alınan sanık Gezer, 14 yıldır şoförlük yaptığını kaydederek, şimdiye kadar başını eğecek bir iş yapmadığını söyledi.

Motosiklet sürücüsünün kendisine küfür edip ardından yumruk attığını, el frenini çekmeye çalışırken frenin kitlendiğini, kaza sonrası 5 gün yoğun bakımda yattığını anlatan Gezer, "5 kişilik koğuştayım, hepsi gencecik, en az cezayı alan 10 sene almış, onlara sesimi çıkaramıyorum. Cezaevi görevlisine şikayet ettim ama bir şey olmuyor. Koğuşta kalp rahatsızlığım oldu." dedi.

Sanık Kerim Polat, savunmasında otobüs şoförünün kendisini görmesine rağmen aracı üzerine sürdüğünü, "Otobüsün dibindeyken benim orada olduğumu gördüğü halde direksiyonu üzerime çevirmeye devam etti. Cama yanaşıp 'Beni görmüyor musun, üzerime niye sürüyorsun.' dedim. Kendisi bana 'Motorunu bırak gel lan.' diyerek cevap verdi. 'Benim canımı sen mi verdin?' diyerek bana küfretti. Sağ tarafa kaldırıma sıfır şekilde motorumu bırakıp tekrar cama geldim. Olay yerinden küfretmeden ayrıldım, kendisi peşimden küfretmeye devam etti. Kafamı plakayı almak için çevirdiğimde arkamdan gelmeye başladı. Motorumu ezdiğini ardından park halindeki araçlara çarptığını gördüm. Bana vuran kendisi." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti başkanı, duruşma sırasında sanık Gezer'i "Gülmeden dinle." diyerek uyardı.

Kamera kayıtlarının izlenmesi sırasında maktulün iki çocuğu salondan çıkarıldı. Görüntülere yönelik söz verilen sanık Gezer, "Kalp krizi geçirdim, ayağım frenden kaydı." ifadesini kullandı.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Mukaddes C, otobüs şoförünün motosiklet sürücüsüyle tartıştığını belirterek, "Şoför sağa kırarak motosikletliyi ezmek isterken durağa daldı, arkadaşım ezildi." ifadelerini kullandı.

Tanık Yağmur E, şoför ile motosikletli arasında tartışma yaşandığını, şoförün motosiklet sürücüsünü ezmek isterken durağa yöneldiğini söyledi.

Olayda vefat eden Deniz Şengül'ün ailesi, "Kanuna güveniyorum. Benim canım gitti iki tane çocuk yetim kaldı. Sonuna kadar şikayetçiyim. Talebim en ağır cezayı alması." dedi.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesini talep ederek, tutuklu sanık Kerim Polat'ın tahliyesine, Hüseyin Gezer'in ise tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kerim Polat'ın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Hüseyin Gezer'in tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, duruşmayı 29 Nisan'a erteledi.

İddianameden

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay günü, İETT şoförü müşteki sanık Hüseyin Gezer'in trafikte, motosiklet sürücüsü müşteki sanık Kerim Polat'la tartıştığı, Polat'ın da şoförün önünü keserek "Kaç tane aynan var? İnsan ol biraz. Benim canımı sen mi verdin, sen alacaksın?" deyip tepki gösterdiği ve tükürdüğü anlatılıyor.

Bunun üzerine Polat'ın, otobüsün önünü kesip cama yaklaşarak şoförle tartıştığı, bir vatandaşın Polat'ı otobüsten uzaklaştırdığı belirtilen iddianamede, Gezer'in otobüsü uzaklaşan Polat'ın üzerine sürdüğü, aracın da duraktaki diğer insanlara çarptığı aktarılıyor.

İddianamede, olay yerinde vefat eden Deniz Şengül'ün annesi müşteki Kerime Aslan'ın da olay esnasında durakta bulunduğu ve sanıklardan şikayetçi olduğu ifade ediliyor.

Kazada, müşteki Baran Bindal'ın 2 araç arasında sıkışarak hafif yaralandığına dikkat çekilen iddianamede, Gezer'in otobüsünün müşteki Mesut Çelik'in aracına çarpıp yaralanmasına sebebiyet verdiği vurgulanıyor.

Gezer'in, Polat'a alenen hakarette bulunup otobüsü üzerine kasten sürdüğünün altı çizilen iddianamede, Gezer'in aracının insan yaşamına son verebilecek ölçüde tehlikeli olduğu, görüntülerden anlaşıldığı üzere kasten ve bilerek aracı Polat'ın üzerine sürmesinin bütün halinde değerlendirildiğinde "kasten öldürmeye teşebbüs" ettiğine işaret ediliyor.

İddianamede, müşteki sanık Hüseyin Gezer'in otobüs şoförü olması sebebiyle bir aracın durağa sürdüğünde insanlara çarpıp, kendilerine zarar verebileceğini öngörmesine rağmen tartışmanın hiddetiyle hareket ettiği belirtiliyor.

Gezer'in kaza anında kalp krizi geçirdiğini beyan etse de alınan hastane raporlarından bunun gerçeği yansıtmadığı aktarılan iddianamede, otobüs şoförünün üzerine atılı suçları işlediğinin anlaşıldığı kaydediliyor.

Otobüs şoförüne 45 yıl 6 aya kadar hapis istemi

İddianamede, müşteki-sanık Hüseyin Gezer'in maktul Şengül'e yönelik "olası kastla kasten öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla, müşteki Bindal ve Çelik'e yönelik eylemi nedeniyle "kasten yaralama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, "olası kastla mala zarar verme" suçundan 3 ay 10 günden 2 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Gezer'in, müşteki sanık Kerim Polat'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet ile 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, Gezer'in toplamda 30 yıl 3 ay 10 günden 45 yıl 6 aya kadar hapse çarptırılması istenirken "basit yaralama" suçundan ise kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verildiği aktarılıyor.

Diğer müşteki-sanık Kerim Polat'ın ise otobüs şoförü Gezer'e eylemi nedeniyle, "alenen hakaret" suçundan 4 aydan 2 yıl 8 aya kadar, "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.