Çekmeköy'de Tehlikeli Sürüşe Ceza

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Çekmeköy'de, trafikte makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 7 bin 819 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, bir sürücünün Çekmeköy- Şile yolunda aracıyla makas atıp tehlikeli şerit değiştirerek trafik güvenliği tehlikeye düşürdüğüne ilişkin sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine harekete geçti.

Görüntüleri 8 Eylül'de sosyal medya üzerinden paylaşılan 34 KLT 950 plakalı araç sürücüsünün M.Ö. olduğu tespit edildi.

Sürücü M.Ö'ye "makas atmak", "yakın takip" ile "kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 7 bin 819 lira ceza kesildi.

Şüpheli sürücü işlem yapılmak üzere Çekmeköy Şehit Vefa Karakurdu Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.