Çekmeköy'de annesi ve ağabeyini silahla öldürüp, diğer ağabeyini yaralayan şüpheli yakalandı
07.04.2026 23:58  Güncelleme: 23:59
İstanbul Çekmeköy'de bir evde annesini ve ağabeyini silahla öldüren, diğer ağabeyini ise bacağından yaralayan şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.yla birlikte yakalandı.

ANNESİ VE AĞABEYLERİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, saat 18.30 sıralarında Kızıldere Mahallesi Efsun Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir evde S.H. ile annesi M.H.(61) ve ağabeyleri K.H. (38), E.H.(41) arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Bunun üzerine silahını çıkaran S.H., annesi ve ağabeylerine ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde anne M.H. ile ağabey E.H.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, bacağından yaralanan diğer ağabey K.H. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

CİNAYET SİLAHIYLA YAKALANDI

Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri ise şüpheli S.H.'yi cinayet silahı ile yakaladı. Hayatını kaybeden M.H. ve E.H.'nin cenazeleri olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.ÇEKMEKÖY'de bir evde annesini ve ağabeyini silahla öldüren, diğer ağabeyini ise bacağından yaralayan S.H.(35), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23:42
Brent petrolün varil fiyatında yüzde 3 düşüş
Basra’da Kuveyt Konsolosluğu’na gece yarısı baskını: Öfkeli kalabalık bayrağı indirdi
23:40
Husiler: ABD ve İsrail'e karşı her seçeneğe hazırız
Ateşkes umutları arttı Trump ve İran’dan ilk açıklamalar geldi
22:45
Pakistan'dan iki talep: İran Hürmüz'ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin
Yıllarca Türkiye’de görev yapan Lucescu’nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf
