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Çekya'daki silahlı saldırının bilançosu belli oldu: 10 ölü, 25 yaralı - Son Dakika
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Çekya'daki silahlı saldırının bilançosu belli oldu: 10 ölü, 25 yaralı

Çekya'nın başkenti Prag'ta bulunan Charles Üniversitesi Felsefe Fakültesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda, 10 kişi hayatını kaybetti, 9'u ağır olmak üzere 25 kişi de yaralandı. Saldırganın kimliği belli oldu.

21.12.2023 - 21:02,  Güncelleme: 21:04
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- Çekya'daki silahlı saldırının bilançosu belli oldu: 10 ölü, 25 yaralı

Saldırganın kimliği belli oldu

PRAG - Çekya'nın başkenti Prag'ta bulunan Charles Üniversitesi Felsefe Fakültesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda, 10 kişi hayatını kaybetti, 9'u ağır olmak üzere 25 kişi de yaralandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen saldırganın Çekya vatandaşı 24 yaşındaki David Kozak olduğu belirtildi.

Çekya'nın başkenti Prag'taki Jan Palach Meydanı'nda bulunan Charles Üniversitesi Felsefe Fakültesi'ne düzenlenen silahlı saldırının bilançosu belli oldu. Prag Tıbbi Kurtarma Ekibi tarafından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiği, 9'u ağır olmak üzere 25 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Saldırganın kimliği belli oldu

Polis tarafından yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen saldırganın Çekya vatandaşı 24 yaşındaki David Kozak olduğu belirtildi.

Çekya Başbakanı Petr Fiala, saldırının ardından ülkenin doğusuna yapacağı geziyi iptal ederek, Prag'a doğru yola çıktı.

Saldırı sırasında üniversite bulunanlar bulundukları sınıf ve odaların kapılarına masa ve sandalyeler ile barikat yaparken, bazı öğrenciler ise üniversitenin üst katlarında cam kenarına çıkarak yardım bekledi. Çek basınında yer alan haberlerde, saldırgandan kaçmak için cam kenarına çıkan bir öğrencinin düşerek hayatını kaybettiği iddia edildi.

Öte yandan silahlı saldırıların nadir yaşandığı Çekya, 2015'te Uhersky Brod'daki bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi, Aralık 2019'da Ostrava kentinde bir hastaneye düzenlenen silahlı saldırıda ise 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Çekya\'daki silahlı saldırının bilançosu belli oldu: 10 ölü, 25 yaralı
Kaynak: İHA
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