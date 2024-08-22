Celal Bayar\'ın anma töreni düzenlendi

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Türkiye\'nin konuştuğu Sude\'nin hikayesi tam da tahmin edildiği gibi

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar, vefatının 38'inci yıl dönümünde Gemlik ilçesindeki Umurbey'de bulunan anıt mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı anma törenine Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gemlik Kaymakamı Uğur Turan, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Celal Bayar'ın torunları katıldı. Anıta çelenklerin konulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören, Celal Bayar'ın öz geçmişinin okunup, ailesinin taziyeleri kabul etmesiyle sona erdi.