Cem Aydın Hapisla Yargılanıyor

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın, sosyal medya hesabından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ilişkin paylaşımı sebebiyle "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlarından 5 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya tutuksuz sanık Aydın ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleri ve partililer de izleyici olarak yer aldı.

Savunmasını yapan Aydın, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını ve beraatini istedi.

Aydın'ın avukatları da beraat talebinde bulundu.

Davaya katılma talebinde bulunan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in avukatı Abdullah Adır ise herkesin siyaset yapabileceğini, yargının bunun dışında kalması ve buna alet edilmemesi gerektiğini söyledi.

Adır'ın konuşmasında, "Gürlek'in elini taşın altına koyduğuna yönelik beyanı" sırasında, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay tepki gösterdi.

Bu sırada araya giren mahkeme başkanı "O taş başınıza düşsün, diyen kim? Onu dışarı çıkartın." diyerek duruşmaya ara verdi.

Ardından, milletvekilleri ve Aydın'ın avukatları ile Gürlek'in avukatı arasında sözlü tartışma yaşandı.

Tartışma sonrasında devam eden duruşmada, mahkeme başkanı, Altay'ın, sözleri dolayısıyla duruşma salonundan ayrılmasını istedi. Altay'ın bunu kabul etmemesi üzerine, mahkeme başkanı duruşmayı erteleyeceğini söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Aydın hakkındaki "imza atmak" şeklindeki adli kontrol tedbiri kararının sanığın savunması alındığı gerekçesiyle kaldırılmasına, "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki kararın ise devamına karar verdi.

Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince milletvekili Engin Altay'ın salondan dışarıya davet edildiğini aktaran mahkeme, Altay için milletvekili olduğu gerekçesiyle başka bir şey yapılmadığını kaydederek, bu durumun tutanak altına alınarak TBMM'ye gönderilmesine karar verdi.

Gürlek'in avukatının beyanının tam alınamaması sebebiyle katılma talebinin bir sonraki celse değerlendirilmesini kararlaştıran mahkeme, duruşmayı 20 Haziran'a erteledi.

CHP Genel Başkanı Özel, duruşmayı takip etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, duruşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok sayıda gençlik kolları üyesiyle birlikte Aydın'ın davasını takip ettiklerini belirtti.

Özel, kendisinin Gürlek'le ilgili yaptığı tespitlere ilişkin partisi tarafından hazırlanan ve sosyal medyadan yayınladığı videonun Cem Aydın tarafından da paylaşıldığını ve davanın bu nedenle açıldığını anlatarak, Gürlek'in avukatı ile duruşma salonunda yaşanan diyaloğa değindi.

Özel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinde görev yaptıklarını, bileklerinin demirden olduğunu ve Cumhuriyet Halk Partili'lerin bileklerinin bükülmeyeceğini ifade etti.

Partisinin Gençlik Kolları Genel Başkanı Aydın ve üyeleriyle gurur duyduğunu, arkasında olduğunu dile getiren Özel, "Bizim moralimiz yerinde, başımız dik, alnımız açık. Ekrem İmamoğlu bir hücrede tutuluyor ama yerin 7 kat üstünde bir morali var. Ahlaki, psikolojik üstünlüğümüz elimizdedir. Çoğunluk enerjimizle iktidara yürüyoruz." dedi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, mağdur olarak yer alan Başsavcı Akın Gürlek'in, geçmişte de terör suçlarına bakmakla görevli ağır ceza mahkemelerinde başkanlık, sulh ceza hakimliği, Adalet Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu kaydediliyor.

Gürlek'in geçmişte ve halen terör örgütlerince hedef haline getirildiğinin bilindiği belirtilen iddianamede, şüpheli Cem Aydın'ın da sosyal medya hesabından "retweet" şeklinde yaptığı paylaşımında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek'i hedef gösterdiği vurgulanıyor.

İddianamede, kamu görevlisini terör örgütlerine hedef göstermesi nedeniyle paylaşımın ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği aktarılarak, Aydın'ın "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlarından 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Aydın hakkında ayrıca, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, 'sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır." maddesinin uygulanması isteniyor.