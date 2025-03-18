Cemil Tugay'dan İmamoğlu'nun Diploma İptaline Tepki: 'Kara Leke'

Haber: TENZİLE AŞÇI

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine tepki gösterdi. Kararın ülke tarihine kara leke olarak geçeceğini ifade eden Tugay, "Bu emsali başka benzerlerine uygulayacak olursak belki yüz binlerce diplomanın iptal edilmesi lazım. O yüzden bunu hukuki bir karar olarak değil siyasi bir karar olarak okuyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "usulsüz diploma" soruşturması sonrasında İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, İmamoğlu'nun diplomasını iptal etmesine tepkiler devam ediyor.

CHP'nin 23 Mart'ta yapılacak olan ve cumhurbaşkanı adayının belirleneceği önseçimine tek aday olarak girecek olan İmamoğlu'nun diplomasının önseçime günler kala iptal edilmesine bir tepki de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan geldi.

Karara ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuşan Tugay, kararı 'siyasi bir karar' olarak nitelendirirken diplomanın iptalinin önseçimi engellemeyeceğini söyledi.

"Türkiye tarihine geçecek bir kara bir leke"

Kararın demokrasi açısından 'kara leke' olduğunu belirten Tugay, şunları söyledi:

"Büyük bir hayal kırıklığı ve üzüntüyle karşıladık. Diplomanın iptal edilebileceği konuşuluyordu ama 35 yıl önce ve hak edilerek alınmış bir diplomama. 35 yıl geriye gidip de olmadık bir gerekçeyle ve hukuksuz bir usulle diplomayı iptal etmiş olmak Türkiye tarihine geçecek bir kara bir leke. Bu emsali başka benzerlerine uygulayacak olursak belki yüz binlerce diplomanın iptal edilmesi lazım. O yüzden bunu hukuki bir karar olarak değil siyasi bir karar olarak okuyoruz. Demokrasinin eşit şartlarda yapılan bir yarış olduğunu ve herhangi bir seçimde aday olacak kişilerin, halkın kantarına çıkarak onlardan alacakları destekle iktidarlarını sürdürmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden böylesi bir engellemenin demokrasi açısından çok sağlıksız olduğu ortada. İdari yargı var bu kararı değiştirebilecek olan. İnşallah bu karar oradan döner diye umuyoruz."

"Bu önseçim bir referans olacak"

Diploma iptalinin önseçime engel olmayacağını kaydeden Tugay, "Benim edindiğim izlenim parti örgüt bir şaşkınlık ve üzüntü yaşıyor olsa da Pazar günü herkes Ekrem Başkana desteğini göstermek için sandığa gidecek gibi görüyorum. Ben de ön seçimin iptal edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. En azından partinin Ekrem Başkanın arkasında durduğunu göstermesi açısından bu önseçim bir referans olacak" ifadelerini kullandı.

"Hızlandırılmış bir süreç olduğu belli"

İktidara yakın isimlerin geçtiğimiz günlerde, gün vererek İmamoğlu'nun diplomasının iptal edileceğine ilişkin sözlerine de değinen Tugay, Bu kadar hızlı bir şekilde diplomanın iptalini CHP'nin önseçime de müdahale olarak görüyorum. O açıdan hızlandırılmış bir süreç olduğu belli. Nereden nasıl haber aldı, neye göre konuştular hiçbir fikrim yok. Ama biz böyle bir kararı beklemiyorduk" diye konuştu.