Cemil Tugay: 'İzmir'i Gururla Anlatın' - Son Dakika
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Cemil Tugay: 'İzmir'i Gururla Anlatın'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'li belediyelerin çalışmaları ve hükümetin yatırımlarına dair eleştirilerde bulundu. İzmir'in en çok metro hattına sahip şehirlerden biri olduğunu vurgulayan Tugay, şehrin projelerini inceledi ve yerel halkla buluştu.

17.04.2025 10:14  Güncelleme: 11:03
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'li belediyelerin ve belediye başkanlarının tüm engellemelere rağmen bulundukları şehirde destan yazdığını belirterek, "Hükümet İzmir'de bir metre metro yapmadı ama İzmir Türkiye'nin en çok metro hattına sahip şehirlerinden birisi. Türkiye'de en fazla arıtma tesisine sahip il İzmir. Şehrimizle gurur duymaktan sakın imtina etmeyin. Her zaman İzmir'i başınız dik, gururla insanlara anlatın" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçe ziyaretlerine Bornova'da devam etti. İlk olarak Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'yi makamında ziyaret eden Tugay'a Akıllı Şehir Yönetim ve İnovasyon Merkezi'nde Dijital İkiz Projesi'nin sunumu yapıldı. Sonrasında CHP Bornova İlçe Başkanlığı'na giden Tugay, Bornova Belediyesi'nin tır garajı, asfaltlama gibi projeleri, iş birlikleri ile yapılması hedeflenen kamulaştırmalar ve çalışmaları yerinde inceledi.

"İzmir'i gururla anlatın"

CHP Bornova örgütünü ziyaret eden Başkan Tugay'ı, İlçe Başkanı Ertürk Çapın ve partililer karşıladı. Körfez'in temizlenme sürecine katkı sağlayacak Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin dördüncü fazının açılışının 28 Nisan'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla yapılacağını da hatırlatan Başkan Tugay, "Yatırımlarımız hızla sürüyor. Hükümet İzmir'de bir metre metro yapmadı. Ama İzmir metro açısından da Türkiye'nin en fazla metro hattına sahip şehirlerinden biri. Buca Metrosu da hızla yapılıyor. Yine Türkiye'de en fazla arıtma tesisine sahip il İzmir. Şehrimizle gurur duymaktan sakın imtina etmeyin. Her zaman İzmir'i başınız dik, gururla insanlara anlatın. Türkiye'nin ve dünyanın bence en güzel şehirlerinden birinde yaşıyoruz. Bu şehrin vatansever insanları olarak hem vatanımıza hem şehrimize hem halkımıza yürekten bağlılıkla yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Tugay, Ömer Eşki'nin eşi Beste Eşki'nin 18 yaşındaki yeğeni Ege Asiltürk'e CHP rozeti taktı. Başkan Tugay, gençlerin ülkenin geleceği olduğunu ifade etti.

Tugay ve Eşki projeleri inceledi

Başkan Tugay ile Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, saha ziyaretine ilk olarak Muhittin Erel Caddesi'nden başladı. Tugay, yapılan düzenlemeleri ve trafik yoğunluğunu azaltmak için yapılması hedeflenen yol hakkında bilgi aldı. Sonrasında 6244 Sokak ile Ege Üniversitesi Kavşağı'na kadar kesintisiz bağlantı sağlayacak yol projesi kapsamında kamulaştırılması gerekli alanları inceleyen Tugay, Serintepe'de de yolun genişlemesi için yapılması gereken kamulaştırma alanları hakkında bilgi aldı. Kamulaştırmalar için yapılabilecek iş birlikleri görüşüldü.

Bornova Belediyesi Altındağ Kandere Parkı içindeki Aydın Erten Kent Marketi de ziyaret eden Başkan Cemil Tugay, burada yurttaşlarla sohbet etti ve çocuklara futbol topu hediye etti. İzmir Kara Nakliyeciler Sitesi'nde kamyon şoförlerinin sıkıntılarını ve isteklerini dinleyen Tugay, Eşki'den yaptıkları tır parkı ve Pınarbaşı merkezinde yürütülen asfaltlama çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cemil Tugay: 'İzmir'i Gururla Anlatın' - Son Dakika

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