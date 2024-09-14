Cenaze Töreninde Gerilim - Son Dakika
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Cenaze Töreninde Gerilim

Tezcan, cenaze töreninde iktidarın kendi gösterisi gibi davranma çabasını eleştirdi.

14.09.2024 20:17
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(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Ayşenur Ezgi Eygi'nin Aydın Didim'deki cenaze töreninde yaşanan gerginliğe ilişkin açıklama yaptı. Tezcan, "Konuşma olmayacak diye anlaştık ama iktidarın bir özel çabayla bu töreni kendi töreniymiş gibi gösterme çabası vardı" dedi.

Batı Şeria'da İsrail tarafından öldürülen Türk asıllı Amerikan vatandaşı, Ayşenur Ezgi Eygi'nin Aydın Didim'deki cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş arasında yaşanan konuşmaya ilişkin CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan açıklama yaptı. Tezcan,"Protokol yetkilileri ile konuştuğumuzda herhengi bir açıklama olmayacağı, sadece imamın konuşacağı bilgisi verildi" ifadesini kullandı.

Bülent Tezcan İktidarın töreni kendi töreniymiş gibi gösterme çabası olduğunu dile getirerek özetle şunları söyledi:

"Önce bir kürsü konmuş ve konuşma yapılacak diye düşündük. Bu durumda, eğer herhangi bir siyasi kimlik konuşacaksa, Genel Başkanımızın burada mutlaka konuşması gerektiğini söyledik. Çünkü protokolde ana muhalefet partisi Genel Başkanı'nın yeri bellidir. Meclis Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı veya başka bir siyasi kimlik konuşacaksa, en azından Genel Başkanımızın iki cümle de olsa bir konuşma yapması gerekir, mikrofon ona verilmelidir. Ancak bize konuşma olmayacağı, sadece şehidin kimliğinin ve öz geçmişinin okunacağı ve dua edileceği belirtildi.

"Meclis Başkanı bizim için siyasi bir kimliktir ve AK Parti'nin siyasi kimliğidir"

Cenaze töreninde kürsü yerine, tabutun başında imam cenaze namazını kıldırdıktan sonra mikrofonu Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a verdi. Bunun gerekçesi olarak, Meclis Başkanı'nın herkesi temsil ettiği öne sürüldü. Ancak, Meclis Başkanı'nın bugüne kadar sergilediği tutum, onu tarafsız bir kimlikten uzaklaştırmış durumda. Meclis Başkanı'nın konuşacaksa, bugüne kadar attığı adımlarda AK Parti'nin Meclis Başkanı gibi davrandığı görülüyor. Can Atalay meselesindeki tutumunda da açıkça ortaya çıktı. Meclis Başkanı bizim için siyasi bir kimliktir ve AK Parti'nin siyasi kimliğidir; bu nedenle Genel Başkanımızın konuşması gerekirdi.

"İktidarın fırsatçı ve gösteriş meraklısı tutumu nedeniyle tatsız bir durum yaşandı"

Sorumluluk bilinciyle, töreni bozacak bir tutum içine girmedik ama bundan rahatsız olduk. Cenazeyi kaldırıp araca yükledikten sonra Sayın Genel Başkanımız, Meclis Başkanına bu fırsatçı ve yakışıksız tutumdan duyduğu rahatsızlığı ifade etti. Ben de aynı şekilde düşündüğümü söyledim. Meclis Başkanı'na yakışmadı; oradaki valilik protokolünü düzenleyen ve cenaze düzenini yönetenlere de yakışmadı. Bu tür bir cenaze töreninde birlik ve beraberliği güçlendiren, ruh haliyle yapılması gereken bir törende maalesef iktidarın fırsatçı ve gösteriş meraklısı tutumu nedeniyle tatsız bir durum yaşandı."

Kaynak: ANKA

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