Cenin'de 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 14 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.
Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'e bağlı El-Yamun kasabasında bir çocuğun boynundan gerçek mermiyle vurulduğu ifade edildi.
Ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılan çocuğun yaşamını yitirdiği kaydedildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
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