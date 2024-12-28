Cenin'de Operasyonda 9 Ölü

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Filistin güvenlik güçlerinin bir süredir işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'nda yürüttüğü "operasyonda" hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiği bildirildi.

Filistin Güvenlik Güçleri Sözcüsü Enver Receb, yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı muhafızlarından Binbaşı Hüseyin Ahmed Hasan Nassar'ın, Cenin Mülteci Kampı'nda "ulusal görevini yerine getirirken" yaşamını yitirdiğini belirtti.

Nassar'ın ölümüyle birlikte operasyon sırasında ölenlerin sayısı, 5'i güvenlik mensubu ve aralarında İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'ne bağlı Cenin Tugayı'nın bir liderinin de bulunduğu 4 kişi olmak üzere, 9'a yükseldi.

Filistin güvenlik güçleri, iki haftadan uzun süredir, haklarında yakalama kararı bulunan kişileri arama gerekçesiyle Cenin Mülteci Kampı'nda operasyonlarını sürdürüyor.

Hamas, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve İslami Cihad gibi Filistinli gruplar, güvenlik güçlerini, direnişçileri hedef almakla suçluyor.

Cenin kenti ve mülteci kampında gerginlik sürerken, zaman zaman patlama sesleri ve silahlı çatışmalar duyuluyor.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria ve Gazze'den 135 sivil toplum kuruluşunu bünyesinde barındıran Filistin Sivil Toplum Örgütleri Ağı, 22 Aralık'ta, "Cenin'deki krizin çözümü için diyalog yolunun benimsenmesi" çağrısında bulunmuştu.