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Çermik Yaz Turizmiyle Dolup Taşıyor

Çermik Yaz Turizmiyle Dolup Taşıyor
06.07.2025 12:27
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesi, termal kaynakları ve doğal güzellikleriyle yaz aylarında yoğun ilgi görüyor.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi, yaz aylarında termal kaynakları, şelaleleri, serin iklime sahip doğal yapılarıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlıyor.

Doğa ve sağlık turizmini bir arada sunan Çermik, kaplıcaları, Gelincik Dağı'nın peribacalarını andıran jeolojik yapıları, Yabanardı ve Şeyhandede şelaleleriyle dört mevsim ziyaretçi ağırlarken yaz aylarında özellikle Sinek Çayı ve Kanyonu'yla öne çıkıyor.

Yaz aylarında hava sıcaklıklarının zaman zaman 40 dereceyi aştığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi illeri başta olmak üzere, farklı bölgelerden ziyarete gelenlerin yanı sıra yurt dışından tatil için memleketine dönen gurbetçilerin de tercih ettiği Çermik, turizm sezonunu yoğun geçiriyor.

Yaz tatilini memleketlerinde değerlendirmek isteyen gurbetçiler için de cazip bir durak haline gelen Çermik, konaklama tesislerinin çeşitliliği ve doğayla iç içe dinlenme alanlarıyla tatilcilerin tercihi oluyor.

Çermik, yaz boyunca düzenlenen doğa yürüyüşleri, kamp etkinlikleri ve su kenarında gerçekleştirilen aktivitelerle bölgedeki turizm çeşitliliğinin gelişimine de katkı sağlıyor.

"Çevre illerden ziyaretçilerle yaz aylarında nüfusumuz iki katına çıkabiliyor"

Çermik Kaymakamı Adem Karataş, AA muhabirine, ilçenin kaplıcaları, doğası ve tarihi Kral Yolu'na ev sahipliği yapmasıyla öne çıktığını belirtti.

İlçede yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken noktalardan birinin de Sinek Çayı ve Kanyonu olduğunu ifade eden Karataş, "Çevre ve bölge illerinden misafirlerimizi ağırlıyoruz. Yaz aylarında ilçemiz daha da kalabalık. Diyarbakır'ın sıcak bir bölge olması nedeniyle insanlar serinlemek ve doğal klima etkisiyle rahatlamak için ilçemizi sık sık ziyaret ediyor." dedi.

Karataş, ilçede hem işletmeler hem de vatandaşların bireysel olarak piknik yapabileceği alanların bulunduğunu anlatarak ziyaretçileri, konaklamak için de ilçeye davet ettiklerini belirtti.

"Kaplıcalarımız sayesinde otel kapasitemiz de iyi durumda. Termal olanaklarımız, Gelincik Dağı'nda Kapadokya'yı andıran yapılar arasındaki yürüyüş rotalarımız, şelalelerimizle vatandaşlarımızı bekliyoruz." diyen Karataş, ilçede yaklaşık 60 kilometrelik alanda hem doğa yürüyüşü hem de doğal güzellikleri keşfetmeye yönelik rotalar bulunduğuna dikkati çekti.

Karataş, Kral Yolu'nun tarih boyunca önemli ticaret yollarına ev sahipliği yapan bir güzergah olduğuna işaret ederek bu yolun büyük bölümünün Çermik'ten geçtiğini vurguladı.

Valilik ve Karacadağ Kalkınma Ajansı ile bu rotaları yeniden canlandırmayı hedeflediklerini anlatan Karataş, şunları söyledi:

"Doğaseverleri, yürüyüş ve trekking tutkunlarını ilçemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyarız. Yabanardı ve Şeyhandede şelaleleri ile Sinek Çayı ve Kanyonu, bölge halkına ve ziyaretçilere hizmet veriyor. Çermik'in bir diğer önemli özelliği ise çok sayıda gurbetçiye ev sahipliği yapması. Okulların tatil olmasıyla da memleket özlemi duyan gurbetçiler ilçemize akın ediyor. Çevre illerden gelen ziyaretçilerle birlikte yaz aylarında nüfusumuz zaman zaman iki katına hatta daha fazlasına çıkabiliyor. Vatandaşlarımızın bu doğal güzellikleri keşfetme isteği bizleri mutlu ediyor."

İlçeyi ziyaret eden vatandaşlara çevrenin korunması uyarısında bulunan Karataş, çöpler zaman zaman orman yangınlarına neden olabildiğine işaret etti.

Karataş, "Büyük felaketlerin önüne geçmek ve doğayı korumak zorundayız. Burası atalarımızdan miras kalan eşsiz bir doğaya sahip. Yeşilin suyla buluştuğu, suyun insanı dinlendirdiği bir yerleşim alanındayız. Vatandaşlarımızın çöp torbalarını yanlarında getirerek atıklarını toplaması gerekiyor. Ancak bu şekilde bu güzellikleri bizden sonraki nesillere de aktarabiliriz. Böylelikle her geldiğimizde yine temiz, güzel bir manzarayla karşılaşmış oluruz." diye konuştu.

"Burası buz gibi suyu ve doğal gölge alanlarıyla adeta doğal bir klima"

Sinek Çayı'nda tesis işleten Nebi Karamehmetoğlu, sıcak havadan ve şehir hayatının yoğunluğundan bunalan kişilerin serinlemek için Çermik'e geldiğini söyledi.

Çevrede deniz bulunmaması nedeniyle serinleten su kaynaklarının alternatif oluşturduğunu dile getiren Karamehmetoğlu, Sinek Çayı'na olan ilginin her geçen yıl arttığını belirtti.

Karamehmetoğlu, şöyle konuştu:

"Sinek Çayı, doğal ağaçlarla çevrili bir alan. Ziyaretçiler buraya yemek yemek, kahvaltı ve piknik yapmak için geliyor. Diyarbakır'ın yanı sıra Şanlıurfa, Elazığ, Batman ve Mardin gibi çevre iller ve bazı ilçelerden de sıcaktan bunalanlar soluğu Sinek Çayı'nda alıyor. Burası buz gibi suyu ve doğal gölge alanlarıyla adeta doğal bir klima görevi görüyor. Ziyaretçiler, aileleri ve arkadaşlarıyla rahat ve huzurlu vakit geçiriyor. Bölgede piknik alanları, lokantalar ve kafeler bulunuyor. Hafta sonları yoğunluk nedeniyle park yeri bulmak dahi zorlaşıyor."

"Diyarbakır çok sıcak ama bu ilçenin havası farklı"

Aydın'ın Didim ilçesinden gelen Semra Memiş, turizm açısından zengin bir bölgede yaşamasına rağmen Çermik'in doğal güzelliklerinden etkilendiğini ve bu gezisinden büyük keyif aldığını söyledi.

Memiş, şöyle dedi:

"Burada farklı bir atmosfer var. Sinek Çayı da çok güzel. Temiz suyu ve şelalesiyle ailece oturulabilecek, çay içilebilecek bir alan. Burası güzel bir alternatif. Ziyaretçiler serinleyebilir, suya girebilir, çaylarını içip sohbet edebilirler. Diyarbakır genel olarak çok sıcak ama bu ilçenin havası farklı. Tarihi yerleri de var. İnsanları da çok sıcak ve misafirperver."

Giresun'dan gelen Arife Naldemir de Diyarbakır'a ilk kez geldiğini, Çermik'i çok beğendiğini belirtti.

Naldemir, herkese ilçeyi görmelerini tavsiye ederek "Benim tercihim burası oldu, gençlerin de burayı tercih edeceğine inanıyorum. İlk kez geldim ama fırsat buldukça yeniden gelmek isterim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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