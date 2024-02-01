İzmir Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, aday gösterilmemesine tepki gösterdi

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İZMİR'in Çeşme ilçesinde tekrar aday gösterilmeyen Belediye Başkanı Ekrem Oran, miting düzenledi. İthal aday istemediklerini söyleyen Oran, "Hiçbir şey yapamıyorsanız bile hodri meydan, ön seçime gidelim. 2 bin 600 üyeden 2 binden az oy alan Ekrem Oran'ın adaylığını da kabul etmeyin. Lütfen bizi baba ocağımızdan ayırmayın, 6 okumuzdan ayrılmak zorunda bırakmayın. Çeşme için benimle her yolda yürümeye var mısınız?" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde geçtiğimiz günlerde açıklanan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye adayları sonrası yeniden aday gösterilmeyen Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Meydanı'nda miting düzenledi. Dedesinden CHP'li olduğunu belirten Başkan Oran, mitingdeki konuşmasında, "'Yanlış hesap Bağdat'tan döner' diyerek bugün buradayız. Bu kavga, bu çağrı Ekrem Oran'ın çağrısı değil. Bu kavga, çağrı benim büyük Çeşme ailemin çağrısı. Mesele sadece sizin Eko'nuzun meselesi değil. Çeşme vesayeti, ipoteği, emanetçi başkanı kabul eder mi? Çeşme'nin geleceği, Çeşme Belediyesi'nin yönetimi, Çeşmelilere rağmen burada olan binlere rağmen belirlenebilir mi? Hiçbir adayı küçümsemiyoruz. Kimsenin karşısında değiliz. Çeşme'de 5 kişi adaylık için başvurduk. Hepsini tek tek aradım. Onlardan herhangi biri bugün aday ilan edilmiş olsaydı, bana Muhittin Dalgıç'ın yaptığını asla yapmayacak, onlarla sokak sokak, kahvehane kahvehane gezip, 6 oklu bayrağı dalgalandırmak için çalışacaktım. İsmet Paşa'nın 2 dönem milletvekilliğini yapmış CHP'nin öz evladı Ekrem Oran'ım. Sizlerin oylarıyla 10 sene belediye meclis üyeliği, 5 sene gururla ilçe başkanlığınızı yaptım. 5 senede Çeşmeyi sizlerle birlikte baş olmadan, yoldaş olarak 'Sen ben yok biz varız' diyerek hep beraber yönettik. Bunu yaparken ilhamımı Cumhuriyetimizin ve CHP'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten aldım. Bir an olsun onun ilke ve devrimlerinden ayrılmadan, sonsuza kadar mücadele ettik. 2019 seçimlerinde dedim ki sen ben yok, biz varız. Biz işte böyle hep birlikte güzeliz. Hepimiz bir bütünüz ve çeşme ailesiyiz. Yeryüzündeki cennet Çeşme'de yaşayan herkesin işini ve alanını büyütmek için çalıştık. Kimseye, 'Sen şuralısın, sen buralısın' demedik. Kapıdan içeri giren tüm vatandaşlara elimizden geleni kanunlar çerçevesinde yaptık. Sen oy verdin, vermedin demedik. 9 milimlik kurşunlar benim Çeşme Belediyesi'nin ve Çeşmelilerin çıkarını koruduğum için zarf içinde bana geldi. Bir kez bile korkmadık, namluların üstüne yürüdük" dedi.

İşçi ücretlerine yapılan zammı da açıklayan Başkan Oran, "Çeşme'de en düşük ücreti bugünden itibaren 30 bin TL yapıyoruz. Aynı şekil yükselişi de ÇEŞTUR çalışanlarına yapıyorum. Çeşmede bizim kahrımızı çeken emekçilerimiz ezdirmem, ezdirmeyeceğim" diye konuştu.

'İTHAL ADAY İSTEMİYORUZ'

Diğer aday adaylarına da çağrıda bulunduğunu belirten Oran, "Siz beni tanıyorsunuz, siz Eko'nuzu tanıyorsunuz. Buradan sesleniyorum, 'Sayın Genel Merkez, yanlıştan dönün. Bu bir yanlıştır. Genç hanımefendiye karşı bir lafımız yok. Ancak 5 aday varken, Çeşme'nin 25 mahallesinden 15'ini ezbere sayamayacak Çeşme'yi tanımayan, Çeşmelinin tanımadığı adayı kabul etmemiz mümkün mü? İthal aday istemiyoruz.' 4 yılımızın yarısı pandemi ve ekonomik krizlerle geçti. Birlikte Çeşme'de görülmemiş hizmetlere imza attık ve atmaya da devam edeceğiz. En umutsuz anlarımızda, karamsar günlerimizde mavi gözlü Selanik'te doğan liderimizin izinde yürümeye devam edeceğiz. Benim yolum Çeşme'ye hizmetin yolu. Benimle bu yolda yürümeye var mısınız? Bugüne kadar bir kere bile 'Böyle yapacağım. Çıkarım bunu gerektiriyor' demedim. Çeşmelilerin çıkarı için mücadele ettim ve etmeye devam edeceğim. Buraya gelmeden Çeşme'mizden aday olan tüm aday adaylarını buraya çağırdım, 'Gelin, ithal adaya karşı birlikte isyan edelim' dedim. Çok geç olmadan genel merkezin bu yoldan dönmesini isteyelim. Çünkü Çeşme ithal adayı istemiyor" dedi.

'BU HİZMET YOLCULUĞU YARIM KALMASIN'

Oran, konuşmasına şöyle devam etti:

"Burada her partiden vatandaşım var. Benim burada Çeşme ailem var. Çeşme aileme rağmen ithal adayı kabul etmiyoruz. 'Bu hizmet yolculuğu yarım kalmasın, bu şarkı yarım kalmasın' diyorsanız; alınması gereken bir karar varsa bunu yine sizlerle birlikte alacağız. Çeşme için benimle her yolda yürümeye var mısınız? Hiçbir şey yapamıyorsanız bile hodri meydan, ön seçime gidelim. 2 bin 600 üyeden 2 binden az oy alan Ekrem Oran'ın adaylığını da kabul etmeyin. Büyük Çeşme hayalimiz için hangi koşulda nerede olursa olsun birlikte hareket etmeye var mısınız? Baba ocağımızın sesimizi duyacağına inanıyoruz. Eğer duymazsa Çeşme için yola devam etmeye var mısınız? Lütfen bizi baba ocağımızdan ayırmayın, 6 okumuzdan ayrılmak zorunda bırakmayın. Unutmayın Oran'ın Arnavut inadı var, sevdası Çeşme için hiçbir şeyden vazgeçmeyecek. Eskilerde, MHP eski İlçe Başkanı, benim için demiş ki; '2020-2021 yılları arasında 210 milyon TL Sayıştay raporunda zimmet var.' Asla böyle bir şey yok. Herkes bilsin bu şarkı burada bitmez. Biz kazanacağız. Gözünüz kulağınız burada olsun. Sosyal medyadan Eko'yu takip edin. Ankara Ankara duy sesimizi, bu yükselen Çeşme'nin ayak sesleri."

LAL DENİZLİ'YE SESLENDİ

Aday gösterilen Lal Denizli'ye seslenen Başkan Oran,15 arabayla Çeşme'ye gelip kalabalıktan korkup ilçe başkanlığı ziyaretini iptal edenlere sesleniyorum. Sevgili Lal Denizli kardeşim. İstanbul'da doğmuş, büyümüş kardeşim. Gel benim yaptığım gibi benim geçtiğim yollardan geç. Gel bizim meclis üyemiz ol, sen de öğren meclis üyeliğini" dedi.