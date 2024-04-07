Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Alaçatı Ot Festivali'nin uluslararası arenada tanınmasını istiyor - Son Dakika
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Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Alaçatı Ot Festivali'nin uluslararası arenada tanınmasını istiyor

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Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, “Alaçatı Ot Festivali’nin uluslararası arenada birçok kent festivalleri gibi dünyanın her yerinden turistlerimizi ağırlamak istediğimiz bir festival haline dönüşmesini arzu ediyoruz” dedi.

07.04.2024 14:44  Güncelleme: 15:06
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HABER: FATİH ÖZKILINÇ KAMERA: KERİM UĞUR

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Alaçatı Ot Festivali'nin uluslararası arenada birçok kent festivalleri gibi dünyanın her yerinden turistlerimizi ağırlamak istediğimiz bir festival haline dönüşmesini arzu ediyoruz" dedi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde 18-21 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 13. Alaçatı Ot Festivali tanıtım toplantısı yapıldı. Bu yıl "Öz'e Dönüş" konseptiyle 13'üncü kez kapılarını açmaya hazırlanan festivalin Alaçatı Değirmenler'de gerçekleşen lansman toplantısı Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, müzisyen Ayhan Sicimoğlu, basın mensupları ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Farklı coğrafyalarından yerli ve yabancı birçok ziyaretçiyi ağırlaması beklenen festivalin tanıtım toplantısında konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, bu seneki temanın "Şevketi Bostan"lı lezzetler olarak belirlendiğini söyledi. Bu yıl neden "Öz'e Dönüş" konseptinin seçtiklerini de aktaran Denizli, "Festivalin bazı unsurları, bizlerin alışkın olduğu o ilk Alaçatı Ot Festivali ruhundan biraz uzaklaşmıştı.  Bu nedenle biz de nasıl tekrar o ilk başlangıç ruhuna  vurgu yaparız ve özlediğimiz Alaçatı Ot Festivalini sağlarız derken konsepti bile öze dönüş yaptık. Bu senenin otu da Şevketi Bostan olacak. Şeflerimiz, Şevketi Bostan ile farklı lezzetler hazırlayıp gelen misafirlere sunacaklar" dedi.

"FESTİVALİN İLK RUHUNA AİT BİRÇOK ÖĞEYİ GÖRECEĞİZ"

Festivallerin kentleri diri tuttuğunu, turizmi canlandırdığını dile getiren Denizli, şunları kaydetti:

"Dünya'da da birçok kentin en büyük gelir kaynağı bu tip festivallerdir. Bu nedenle aslında festivalimizi bu sene bir miktar ama asıl önümüzdeki sene istediğimiz seviyeye getirebileceğimiz birkaç uygulamamız olacak. Bu sene bazı şeyler benim tam istediğim gibi olacak. Bazı şeyler de aslında uzun hazırlık süreçleri gerektiren uygulamalar. Aslında iyi bir festivali hayata geçirmek için birkaç aylık ön çalışma yapmak ve tamı tamına idealini kurduğumuz festivale ulaşmamız bir sonraki seneyi bulacak. Buna rağmen bu sene geçmişteki o ilk ruhuna ait birçok ögeyi festivalimizde göreceğiz."

"EĞLENCESİZ OLMAZ"

Esnafın ve turizmcilerin bütün sene Alaçatı Ot Festivali'ni beklediğini dile getiren Denizli, festivalin sadece gastronomi değil aynı zamanda bir eğlence festivali olduğunu da vurguladı. Denizli, "Alaçatı Ot Festivali sadece gastronomi değil, aynı zamanda bir eğlence festivali. Alaçatı Ot Festivali'nde eğlencesiz olmaz.  Ayhan Sicimoğlu, Mor ve Ötesi sahne alacak. Her yaş grubuna hitap edecek bir eğlence programı hazırladık. Yediden yetmişe dillerde dolaşan şarkıların sahiplerini de burada yer vermek istedik. Akşamları kapanışlarımızda da güzelce herkes eğlensin diye. Güzel bir festival geçmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"FESTİVAL TÜM ALAÇATI'YA YAYILMALI"

Festivalin tüm Alaçatı'ya yayılması gerektiğini dile getiren Denizli, şöyle devam etti:

"Benim hayalim zaten Alaçatı'nın bir bütün olarak kullanıldığı yani sadece bir sokağın canlandırıldığı değil ama bu sene bir miktar önümüzdeki sene özellikle bütün Alaçatı'nın farklı farklı noktalarını canlandırdığımız sadece stantlarımızı ve otlarımızı değil ama esnafımızın da para kazanacağı bir konsepte dönüştürmeyi önemsiyoruz. En büyük hedefimiz burada tüm festival boyunca gelen misafirlerin günübirlikten ziyade burada kalmalarını sağlayacak dokunuşları hayata geçirmek."

"EGE OTLARINI DÜNYA TANIYACAK"

13. Alaçatı Ot Festivali tanıtım toplantısının ardından ANKA Haber Ajansı'nın sorularını da yanıtlayan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli,  şunları kaydetti:

"Alaçatı Ot Festivali'nin uluslararası arenada birçok kent festivalleri gibi dünyanın her yerinden turistlerimizi ağırlamak istediğimiz bir festival haline dönüşmesini arzu ediyoruz. Uluslararası standart kazanıp burada misafir edeceğimiz, yurt dışından gelen insanlara da farklı alternatif alanlar sunmayı istiyoruz. O zaman etkinlik bütünlüğümüzde de yalnızca Türk sanatçılarda değil ama belki dünyanın dört bir yanından gelecek olan sanatçılarla da özdeşleşebilecek bir festivale dönüştürmeyi arzu ediyoruz.

Ege otlarımızı dünyaya tanıtacak, dünyaya tanıtmak için daha büyük girişimler yapacak bir vizyonumuz var. Son yıllarda Ege Bölgesi gastronomi alanına ciddi yatırımlar yapmış durumda. Özellikle İzmir'de Michelin yıldızı veya Michelin tavsiyesi almış restoranlarımız var. Bu nedenle artık İzmir ve ilçeleri gastronomi alanında dünyanın rotasına girmiş durumda. Bu nedenle bunu arttıracak yatırımlar yapıp Ege mutfağının, dünyada da tanınacağı ve dünyadaki ünlü şeflerin bir şekilde Ege otlarının değerlendirecekleri bir ortam yaratmak en büyük arzumuz."

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

1.VİDEO

ÇEŞME BELEDİYE BAŞKANI LAL DENİZLİ'NİN LANSMAN KONUŞMASI

2.VİDEO

LANSMANDAN DETAY GÖRÜNTÜ

LAL DENİZLİ İLE RÖPORTAJ

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Alaçatı Ot Festivali'nin uluslararası arenada tanınmasını istiyor - Son Dakika

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