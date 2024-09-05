Çeşme Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

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(İZMİR)- Çeşme Belediyesi Eylül Ayı Olağan Keclis Toplantısı Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli başkanlığında yapıldı. Başkan Denizli altyapı çalışmalarında büyük yol katettiklerini belirterek "İZBETON iş birliği ile toplam 21 bin 400 ton asfalt serildi ve İZSU iş birliği ile toplam 73 bin 436 metrekare parke taşı döşendi" dedi.

Çeşme Belediyesi Yılı Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda; Çeşme'deki doğal gaz çalışmaları kapsamında Musalla Mahallesindeki iki alanın İzmir Doğalgaz Dağıtımı Anonim Şirketine (İZMİRGAZ) 15 yıl süre ile tahsisine oy birliği ile karar verildi. Ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin sürdürülmesi için Çeşme Belediyesi ile Adıyaman Belediyesi, Sinop/ Gerze Belediyesi ve Giresun/ Bulancak Belediyesi arasında kardeş kent ilişkisi kurulması ve kardeş kent protokolü imzalanması için Belediye Başkanı Lal Denizli'ye yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Başkan Denizli, meclis toplantısının ardından 4 Nisan 2024 – 26 Ağustos 2024 tarihleri arasında Çeşme Belediyesi tarafından yapılan çalışmaları aktardı. Göreve geldiği günden bu yana yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Denizli, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan altyapı çalışmalarından da bahsetti. Denizli konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Toplam serilen karo taşı 195 metrekare, toplam serilen granit küp taş bin 018 metrekare, İZBETON iş birliği ile toplam serilen asfalt 21 bin 400 ton ve İZSU iş birliği ile toplam serilen parke taşı 73 bin 436 metrekare. Çeşme sınırları içerisinde şu an bakım onarım yapılan okul sayımız on beş. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile koordineli bir çalışma yürütüyoruz. Ata tohumu yaygınlaştırma projesi kapsamında 50 bin adet fide, fidan ve tohum dağıtımı gerçekleştirildi. Çeşmeköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile ortak yürütülen Keçeli Koyun Irkının Korunması Projesi kapsamında Fen İşleri ekiplerimiz ile koyunların bakımı için 1 yeni dam yapıldı. Tarladan sofraya üretici pazarımız açıldı. 13 üreticinin tarladan topladığı ürünleri halk ile buluşturuldu."

Başkan Denizli, Reisdere ve Ovacık'ta bulunan masalevlerini gündüz çocuk bakım evine çevirme çalışmalarının eylül ayı içerisinde tamamlanacağını sözlerine ekledi.