Çeşme Belediyesi\'nden Ağrı ve Fizik Tedavi Semineri

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(İZMİR) - Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Çeşme Belediyesi, "Ağrı ve Fizik Tedavi Uygulamalı Semineri" düzenledi.

Vatandaşların sağlığına yönelik farkındalık yaratmaya devam eden Çeşme Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Çeşme Medicana Tıp Merkezi iş birliği ile ilçede "Ağrı ve Fizik Tedavi Uygulamalı Semineri" düzenledi. Aya Haralambos Kültür Merkezi'nde yoğun bir katılımla gerçekleştirilen seminere, Medicana Başhekimi Hüseyin Tayfun Çağlayan, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Berrin Durmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Durmaz, ağrı yönetimi ve fizik tedavi uygulamaları konularında katılımcılara önemli bilgiler aktardı. Programa katılan vatandaşlar hem fiziksel sağlığını koruma yöntemleri hakkında detaylı bilgi edindi hem de uzmanların rehberliğinde pratik uygulamalarla bilgilendirildi.