Çeşme Belediyesi'nden Yarımada Kent Konseyi Birliği Toplantısı

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(İZMİR) - Çeşme Belediyesi, Yarımada Kent Konseyi Birliği Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Yarımadanın ihtiyaçları ile bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak fikirler görüşüldüğü toplantıda Belediye Başkanı Lal Denizli, Afet Koordinasyon Merkezi kurmak için çalışmalar başlattıklarını dile getirdi.

Çeşme Kent Konseyi'nin üstlendiği Yarımada Kent Konseyi Birliği Toplantısı, Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya, Belediye Başkanı Lal Denizli'nin yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi 22 ve 23. Dönem Milletvekili ve eski Urla Belediye Başkanı Bülent Baratalı, Yarımada Kent Konseyi Başkanları ve üyeleri katıldı. Çeşme, Urla, Karaburun, Seferihisar, Güzelbahçe Belediyesi Kent Konseyi temsilcilerinin katıldığı toplantıda yarımadanın sorunları ve bölgenin sosyal, kültürel zenginliğinin bir araya gelmesi ile yarımadanın gelişimine katkı sunacak çalışmalar için iş birliği üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

"Kent konseylerini belediyeler ile proje geliştiren bir mutfak olarak görüyorum"

Toplantıda konuşan Başkan Denizli, böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Başkan Denizli, Kent Konseyi'nin yerel yönetimler üzerindeki önemine dikkati çekerek, "Kent konseylerini belediyeler ile proje geliştiren bir mutfak olarak görüyorum. Belediyeler ile kent konseyi pek çok çalışmayı ortak olarak hayata geçiriyor. Toplumu dinleyerek, anlayarak, görerek ve toplumun görüşlerinden faydalanarak çalışma yürütüyorlar" dedi.

"Çeşme'nin genelinde çeken bir telsiz sistemi kurduk"

Çeşme Belediyesi olarak, bir Afet Koordinasyon Merkezi kurmak için çalışmalar başlattıklarını vurgulayan Başkan Lal Denizli, "Yerinde tespit çalışmalarımızı yaptık. Reisdere Mahallemizde bir merkez kurma kararı aldık. Eş güdümlü olarak olası bir afet durumunda telefon, internet gibi tüm hatlar kesildiğinde dahi tüm afetlerde 24 saat kullanılabilecek, şarj edilmeden yaklaşık 72 saat, şarj edildikten sonra da sınırsız iletişimin devam edeceği Çeşme'nin genelinde çeken bir telsiz sistemi kurduk. Tüm ilçede anbe an bütün müdürlüklerimiz ile iletişim kurabildiğimiz bir telsiz sistemini de hayata geçirdik. Bunu şu an ilçemizin yoğun yağış aldığı günlerde test ediyoruz" diye konuştu.