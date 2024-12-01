Çeşme Belediyesi Yoğun Yağışlara Karşı Tedbir Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çeşme Belediyesi Yoğun Yağışlara Karşı Tedbir Aldı

Geniş Video İzle

İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan yoğun yağışlar sonrası Çeşme Belediyesi, olumsuzlukları önlemek için sahada çalışmalarını sürdürüyor. 32 araç ve 100'ün üzerinde personelle, su baskınlarını engellemek için yoğun bir mesai harcıyor.

01.12.2024 16:31  Güncelleme: 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Çeşme Belediyesi, ilçede dün başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun yağışın yol açabileceği olumsuzluklara karşı harekete geçti.

İzmir'in Çeşme ilçesinde dün başlayan ve sabah saatlerinde şiddetini artıran yoğun yağış nedeniyle Çeşme Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park Bahçeler ve Destek Hizmetleri Müdürlükleri tüm ekipleriyle sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında 32 yağmurla müdahale aracı, 6 kepçe, 1 tanker, 1 süpürge, 1 çöp taksi, 3 kamyon ve 100'ün üzerinde personel görev yaparken altyapıdaki olası aksaklıkların önüne geçmek ve su baskınlarını engellemek için yoğun mesai harcanıyor. Eş zamanlı olarak İZSU ekipleri de belediye ile koordinasyon halinde 55 saha personeli ve 5 vidanjör, 2 kombine araç ile çalışmalarına devam ediyor.

Belediye ekiplerinin hızlı ve etkin müdahaleleri sayesinde ilçede yağışın neden olabileceği sorunlar büyük ölçüde kontrol altına alındı. Çeşme Belediyesi, tüm birimleri ile sahada görev yapmaya ve Çeşmelilerin güvenliği için kesintisiz çalışmaya devam ediyor.

Çeşme Belediyesi Yoğun Yağışlara Karşı Tedbir Aldı
Kaynak: ANKA

Çeşme Belediyesi, Hava Durumu, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, İzmir, Çeşme, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çeşme Belediyesi Yoğun Yağışlara Karşı Tedbir Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:31 Suriye’de muhalifler, Tel Rıfat’taki Minnığ Havaalanı’nı PKKYPG terör örgütünden aldı. Suriye'de muhalifler, Tel Rıfat'taki Minnığ Havaalanı'nı PKK/YPG terör örgütünden aldı.
15:01 Suriye’de rejim, muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdı Suriye'de rejim, muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdı
13:51 Rejim karşıtı Suriye Milli Ordusu, Kuveyris Askeri Havaalanı’nı ele geçirdi Rejim karşıtı Suriye Milli Ordusu, Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ele geçirdi
13:47 Müzikholde çalışan kadını ormanlık alana götürüp tecavüz ettiler Müzikholde çalışan kadını ormanlık alana götürüp tecavüz ettiler
13:20 Halep Havalimanı’ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan Halep Havalimanı'ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan
09:56 Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon liralık dolandırıcılık iddiası Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon liralık dolandırıcılık iddiası
09:55 Yeniay’da sadece bu iki burç kazançlı çıkacak Yeniay'da sadece bu iki burç kazançlı çıkacak!
09:49 Marmara Adası’nda Yeni Toprak Kayması Marmara Adası'nda Yeni Toprak Kayması
09:45 Suavi’nin Bodrum’daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu
09:31 Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor
09:25 Putin’den Merkel’e 17 yıl sonra ’’köpek özrü’’ geldi Putin'den Merkel'e 17 yıl sonra ''köpek özrü'' geldi
09:22 İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı
09:15 6 suç örgütüne operasyon 29 kişi tutuklandı 6 suç örgütüne operasyon! 29 kişi tutuklandı
09:14 Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım
09:11 Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2024 16:55:52. #1.12#
SON DAKİKA: Çeşme Belediyesi Yoğun Yağışlara Karşı Tedbir Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.