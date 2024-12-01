Çeşme Belediyesi Yoğun Yağışlara Karşı Tedbir Aldı

Güncel

(İZMİR) - Çeşme Belediyesi, ilçede dün başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun yağışın yol açabileceği olumsuzluklara karşı harekete geçti.

İzmir'in Çeşme ilçesinde dün başlayan ve sabah saatlerinde şiddetini artıran yoğun yağış nedeniyle Çeşme Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park Bahçeler ve Destek Hizmetleri Müdürlükleri tüm ekipleriyle sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında 32 yağmurla müdahale aracı, 6 kepçe, 1 tanker, 1 süpürge, 1 çöp taksi, 3 kamyon ve 100'ün üzerinde personel görev yaparken altyapıdaki olası aksaklıkların önüne geçmek ve su baskınlarını engellemek için yoğun mesai harcanıyor. Eş zamanlı olarak İZSU ekipleri de belediye ile koordinasyon halinde 55 saha personeli ve 5 vidanjör, 2 kombine araç ile çalışmalarına devam ediyor.

Belediye ekiplerinin hızlı ve etkin müdahaleleri sayesinde ilçede yağışın neden olabileceği sorunlar büyük ölçüde kontrol altına alındı. Çeşme Belediyesi, tüm birimleri ile sahada görev yapmaya ve Çeşmelilerin güvenliği için kesintisiz çalışmaya devam ediyor.