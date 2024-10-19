Çeşme'de 10. Germiyan Festivali Geliyor

Güncel

(İZMİR) - Çeşme Belediyesi, ilçenin geleneksel değerlerini yaşatmak, yöresel tatları ve kültürünü geleceğe taşımak için 26 ve 27 Ekim'de 10'uncu Germiyan Festivali'ni düzenliyor. Başkan Lal Denizli, "Tüm halkımızı, tarih ve kültür dolu bu eşsiz deneyimi paylaşmaya davet ediyoruz" dedi.

Çeşme'de bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Germiyan Festivali, 26 ve 27 Ekim'de misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Festival, mutfak atölyelerinden söyleşilere, gösterilerden konserlere pek çok tarihi, kültürel ve sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapacak. Germiyan'ın kendine has tatlarını yakından tanıma fırsatı sunan etkinliklerin yer aldığı festivalde, ilk gün katmer yapımı, civciv yemi, sütlü bulgur ve kopanisti peyniri gibi özel lezzetlerin tarifleri usta eller tarafından paylaşılacak. Aynı gün Kadın Efeler Zeybek Gösterisi, geleneksel Germiyan ekmeği yapımı ve zeytin işleme atölyeleriyle dolu dolu bir program katılımcıları bekleyecek. İBB Türk Halk Müziği Topluluğu da festivalin ilk günü müzikseverlerle buluşacak.

Festivalin ikinci gününde ise ekşi maya ekmeği, karakılçık ekmeği, ekmek dolması ve soğuk sabun yapımı gibi atölyelerle devam edecek. Ziyaretçiler köy tiyatrosu gösterisi ile Germiyan'ın kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı bulacak. Germiyan Ekmek Festivali Geleneksel Ekmek Yarışması, bu yıl da heyecanla beklenen etkinliklerden biri olarak festivalin son gününe damgasını vuracak.

"Unutulmaz anlar yaşayacağız"

Başkan Denizli, Germiyan Festivali'ne herkesi davet ederek, "Komşularımız ve misafirlerimiz ile birlikte, tarihle lezzetin iç içe geçtiği bu güzel festivalde, unutulmaz anlar yaşayacağız. Tüm halkımızı, tarih ve kültür dolu bu eşsiz deneyimi paylaşmaya davet ediyoruz" diye konuştu.